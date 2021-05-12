МИД РФ: Соглашение России и Украины по туризму прекратило свое действие

Межправительственное соглашение РФ и Украины о сотрудничестве в области туризма от июля 1999 года прекратило свое действие. Об этом сообщили в МИД России.

"12 мая 2021 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области туризма, подписанного в Киеве 16 июля 1999 года", - говорится в тексте заявления. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Напомним, что Украина разорвала соответствующее соглашение 31 марта этого года. В Киеве этот шаг объяснили тем, что фактическое сотрудничество двух стран в туристической отрасли прекращено, а у налаживания взаимодействия нет перспектив.