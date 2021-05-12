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12.05.2021 14:47
Рубрика: Экономика

Минсельхоз: Созданы все условия для успешного развития АПК в 2021 году

Текст: Татьяна Карабут
Если не подведет погода, темпы развития российского агропрома в этом году будут не ниже прошлогодних - результаты первого квартала по отдельным направлениям это подтверждают, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев по итогам отчета Михаила Мишустина о работе правительства в Госдуме.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Он отметил, что для этого правительство создало все необходимые условия.

Фото: Из архива Дениса Моисеева
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"Принятые меры прозрачны и понятны для всех участников рынка, носят комплексный характер и предусматривают не только механизмы таможенно-тарифного регулирования, но и существенные дополнительные объемы господдержки тех производителей, которые наиболее в этом нуждаются", - считает министр.

Дмитрий Патрушев также отметил, что прошлый год для российского АПК был одним из самых успешных за последние несколько лет. Россияне были в полной мере обеспечены качественными продуктами. Ранее сообщалось, что индекс производства продукции АПК в 2020 году составил 102,5%, сельхозпродукции - 101,5%. Урожай зерна составил 133,5 млн тонн, и это второй в истории страны результат. Также перевыполнены целевые показатели по сбору овощей в открытом грунте, масличных, закладке многолетних насаждений.

При этом мировой продовольственный рынок в прошлом году с новыми беспрецедентными вызовами. На фоне пандемии наблюдался разрыв цепочек поставок продуктов, снижение объемов производства отдельного продовольствия. Все это заставило многие страны наращивать запасы продовольствия, что привело к росту цен на мировом рынке. По некоторым базовым продовольственным товарам они достигли исторических максимумов.

На этом фоне российские аграрии показали достойные результаты. Государство в свою очередь поддержало отрасль расширением поддержки и мерами для сохранения финансовой устойчивости отрасли.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Ранее сегодня председатель правительства Михаил Мишустин в своем отчете о работе кабмина перед депутатами Госдумы отметил, что в прошлом году российский АПК показал рекордные темпы роста. В частности, был собран хороший урожай зерновых и масличных, увеличилось производство мяса и молока, тепличных овощей и фруктов. Такие результаты были достигнуты в том числе за счет господдержки в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства, а также благодаря пролонгации и отсрочкам кредитных платежей для агробизнеса.

По планам Минсельхоза, в этом году будут увеличены посевы зерновых и зернобобовых культур, кормовых культур, а также овощей и картофеля в организованном секторе. Также существенно вырастет закладка виноградников. Почти на 15% (до 1,062 млн га) вырастет площадь под сахарной свеклой.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз

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