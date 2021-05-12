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12.05.2021 22:54
Рубрика: Экономика

Минсельхоз США спрогнозировал сохранение за РФ лидерства в экспорте пшеницы

Текст: Татьяна Карабут
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Минсельхоз США (USDA) в своем первом прогнозе на новый агросезон 2021/22 рассчитал для России весьма оптимистичный сценарий. Так, по мнению американских аналитиков, в России в этом году ожидается почти рекордный урожай пшеницы - 85 млн тонн (без учета Крыма).

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Напомним, абсолютный рекорд по пшенице в России был поставлен в 2017 году - 86 млн тонн. В прошлом году Россия почти достигла этого рекорда, собрав 85,896 млн тонн (с учетом Крыма), следует из данных Росстата.

USDA считает, что в новом сезоне Россия экспортирует 40 млн тонн пшеницы. Это второй результат после рекорда в сезоне 2017/18, когда Россия поставила на мировой рынок 40,449 млн тонн пшеницы. При этом наша страна станет ведущим экспортером пшеницы в этом сезоне. На второе место американские аналитики ставят ЕС с прогнозом поставок в 33 млн тонн пшеницы.

Отметим, уже со 2 июня в России заработает постоянно действующий механизм зернового демпфера. Он подразумевает, что пошлина будет рассчитываться на основе мировых цен, а собранные таким образом средства будут возвращены аграриям в виде субсидий. Необлагаемая часть пошлины по пшенице составит 200 долларов за тонну, по кукурузе и ячменю - в 185 долларов за тонну. Сверх этой цены будет облагаться пошлиной в размере 70%.

По прогнозу USDA, в новом сезоне увеличится потребление пшеницы и активизируется мировая торговля. Поставки вырастут на 8,1 млн тонн до 1 083,7 млн тонн. А производство пшеницы достигнет рекордного уровня в 789 млн тонн. Прогнозируемое мировое потребление на 2021/22 год вырастет на 7,8 млн тонн до рекордных 788,7 млн тонн.

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