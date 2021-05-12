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12.05.2021 15:07
Рубрика: Общество

Минздрав: Все готово к приему пострадавших при стрельбе в Казани детей

В Москве все готово к приему детей, которые пострадали при стрельбе в Казани. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, добавив, что динамика у всех пострадавших положительная.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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По его словам, сейчас в медицинских учреждениях находится 21 человек. Ночью одному ребенку проводили хирургическое вмешательство для стабилизации состояния- сегодня оно стабильное.

В Москву эвакуируются восемь пациентов и одна мама пострадавшей девочки. Спецборт МЧС уже вылетел в столицу.

Глава Минздрава также отдельно оценил работу медиков, спасавших раненых. По его словам, "медработники отработали в этой тяжелой ситуации очень хорошо". Всего было задействовано 36 бригад скорой помощи.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Стрельба в школе Казани

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