Мишустин допустил ликвидацию неэффективных институтов развития

Институты развития, которые покажут себя неэффективными в достижении национальных целей, могут быть ликвидированы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отвечая на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства в ГД, глава правительства отметил, что цель на сегодняшний день - сделать институты развития эффективным инструментом, с помощью которого можно будет достичь национальных целей, и спрашивать с них необходимо строго и серьезно по соответствующим результатам. В случае, если их работа будет неэффективна или не повлияет на национальные цели, возможна ликвидация институтов.

Мишустин также отметил, что в рамках начавшейся реформы уже были существенно сокращены зарплаты и премии в институтах развития. "(В правительстве, - прим. "РГ") увязали, в том числе премиальные доходы тех людей, кто работает в институтах развития, с результатами этой деятельности", - заключил он.