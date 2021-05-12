Мишустин: Кабмин поддержал каждую вторую семью с детьми

В условиях распространения коронавируса правительство оказало поддержку каждой второй семье в стране, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета в Государственной Думе.

В этих семьях растут свыше двадцати восьми миллионов детей. "В том числе более чем двум миллионам человек, которые остались без работы и воспитывают несовершен­нолетних детей, перечислили дополнительные деньги к пособию по безработице", - напомнил глава кабмина. В таких семьях на тот момент было свыше трех с половиной миллионов детей.