Мишустин: Разные этапы вакцинации прошли уже свыше 24 миллионов россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян прививаться от коронавируса и подчеркнул, что все отечественные вакцины безопасны и эффективны в борьбе с инфекцией.

"Сегодня наша страна - одна из ведущих биотехнологических держав, и решать задачи в этой сфере способны лишь шесть стран мира. Каждая из отечественных вакцин - безопасна и эффективна", - отметил он в ходе отчета правительства в Госдуме.

"Спутник V" прошел серьезные проверки, завоевал доверие и был зарегистрирован уже в 65 государствах, экспортируется в 24 государства, напомнил глава кабмина и призвал россиян активнее вакцинироваться. "Как человек, который сам перенес эту болезнь, еще раз рекомендую всем сделать прививку. Прежде всего - старшему поколению, которое особенно уязвимо перед коронавирусом", - сказал он.

По словам премьера, на сегодня разные этапы вакцинации прошли уже свыше 24 миллионов человек. "Нам необходимо к концу года сформи­ровать коллективный иммунитет", - заявил Михаил Мишустин.