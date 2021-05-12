Мишустин: Мы поддержим все инициативы по возвращению соотечественников

Правительство поддержит все инициативы парламентариев по возвращению соотечественников на историческую Родину, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) предложил разработать закон о репатриации и поинтересовался мнением главы правительства по этому вопросу.

"Я поддерживаю все возможные меры для того, чтобы нам как можно быстрее и как можно активнее возвращать наших соотечественников. Поэтому предлагаю рассмотреть все предложения, которые у вас есть, мы будем только этому содействовать", - ответил Михаил Мишустин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что депутаты активизируют работу и сделают все, чтобы "в течение ближайших двух месяцев необходимые законы были приняты".