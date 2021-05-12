Мишустин назвал этот год переломным в победе над коронавирусом

О полном восстановлении от пандемии говорить рано, но ситуация становится лучше. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.
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"Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя, конечно, о полном восстановлении говорить пока рано", - сказал Мишустин.
"Именно этот год должен стать переломным в победе над инфекцией. Это наша общая ответственность и совместная работа, которая не прекращается ни на минуту", - подчеркнул премьер-министр.