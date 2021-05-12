Мишустин: План расселения аварийных домов выполнялся на 200%

Сейчас действует программа расселения аварийного жилья, которое было признано таким до января 2017 года. В нацпроекте "Жилье и городская среда" до 2024 года на эти цели предусмотрено более 400 млрд рублей. По этой программе расселяется более полумиллиона человек из аварийного жилья общей площадью свыше 9 млн кв.м", - рассказал Мишустин.

В 2021 году планируется переселить 130 тысяч человек. При этом план-график переселения выполняется с опережением, рассказал премьер-министр: в 2019-2020 годах план был выполнен на 200%, расселено 186 тысяч человек из ветхих домов площадью 3 млн кв.м. Для ускорения программы в 2020 году было выделено дополнительно на эти цели 50 млрд рублей.

"Мы хотим как можно быстрее завершить эту программу, помочь этим людям", - подчеркнул Мишустин.

Два региона уже досрочно завершили программу - Сахалинская область и Карачаево-Черкесская республика. В 2021 году ее планируют завершить еще четыре региона: Саратовская область, Чечня, Кабардино-Балкария и Адыгея.

"Мы в ближайшее время определим свои подходы к продолжению реализации программы переселения, в том числе порядок и условия получения федерального финансирования", - сообщил Мишустин.