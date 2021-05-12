Мишустин: Правительство продлило до конца года программу туристического кэшбэка

Программа компенсации части расходов на турпоездки, оплаченных по карте "Мир", пользуется спросом у россиян и обеспечивает дополнительные доходы бюджетам регионов. Правительство продлило ее до конца года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме о деятельности правительства.

"Я лично общался со многими пред­ставителями туристического бизнеса в Карелии, на Алтае и на Камчатке. И они говорили, что программа действительно пользуется большой популярностью, - отметил Мишустин. - Правительство продлило ее до конца года".

Он напомнил, что программа туристического кэшбэка была запущена по поручению президента. На начало мая такой услугой воспользовался почти миллион человек. Людям возвращено около 4 миллиардов рублей, заявил премьер.