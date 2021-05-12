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12.05.2021 11:59
Рубрика: Власть

Мишустин предложил проработать вопрос статуса самозанятых на выборах

Текст: Галина Мисливская

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил депутатам Госдумы создать рабочую группу и определить, как самозанятые граждане будут указывать свой статус при участии в выборах.

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Так он ответил на вопрос представителя фракции ЛДПР Дмитрия Пьяных. По его словам, фракция предлагала узаконить статус самозанятых при выдвижении их на выборные должности. "Почему правительство дало отрицательный отзыв на этот законопроект? Ведь это еще один шаг к выведению их из тени", - поинтересовался депутат.

"Мы не против этого, но мы просто объяснили, что самозанятый - это льгота по режиму налогообложения, а не профессия", - ответил премьер, добавив, что в таком статусе могут работать люди разных специальностей.

"Давайте сделаем рабочую группу, чтобы посмотреть, каким образом в выборном законодательстве обозначать статус", - предложил Мишустин. "Я не вижу ничего плохого, если можно будет указывать такой статус, но не в виде профессии, а в виде дохода, который получает человек", - добавил он.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Правительство Председатель Правительства Отчет Михаила Мишустина в Госдуме Единый день голосования-2021

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