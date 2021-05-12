Мишустин рассказал, как принимались решения по борьбе с COVID

В прошлом году пандемия коронавируса заставила правительство пересмотреть приоритеты работы с учетом реальной обстановки и возникших угроз, чтобы в сложнейших условиях обеспечить безусловное выполнение задач, поставленных президентом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом в Государственной Думе.

"Это в первую очередь спасение жизни и здоровья людей. Решения, которые были направлены на борьбу с коронавирусом, зачастую принимались в течение суток", - подчеркнул он.

Существенную поддержку получила система здравоохранения и экономика. Стоящие перед правительством задачи приходилось решать в условиях, когда под угрозой оказались жизни миллионов людей, сказал Мишустин. Чтобы спасти их и не допустить самых тяжелых сценариев развития событий, правительство по поручению президента предприняло ряд чрезвычайных мер.

"Это потребовало нового темпа принятия решений и практически круглосуточной работы, - заметил премьер. - Действовать было нужно максимально быстро".