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12.05.2021 14:17
Рубрика: Власть

Мишустин рассказал, как в молодости работал грузчиком

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о том, как в молодости работал грузчиком. Об этом зашла речь в ходе ежегодного отчета правительства в Государственной Думе.

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Говоря о подработках в молодости, он поделился историей о том, как сам "работал грузчиком, и занимался, так сказать, соответствующими техническими вещами в качестве лаборанта", сообщает РИА Новости.

В ходе отчета кабмина в Госдуме за прошлый год Мишустин также рассказал о мерах для сохранения работы миллионам людей. Так, был принят целый комплекс антикризисных мер для сглаживания последствий распространения инфекции.

Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства Законодательная власть Госдума

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