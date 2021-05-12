Мишустин рассказал, как в молодости работал грузчиком

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о том, как в молодости работал грузчиком. Об этом зашла речь в ходе ежегодного отчета правительства в Государственной Думе.

Говоря о подработках в молодости, он поделился историей о том, как сам "работал грузчиком, и занимался, так сказать, соответствующими техническими вещами в качестве лаборанта", сообщает РИА Новости.

В ходе отчета кабмина в Госдуме за прошлый год Мишустин также рассказал о мерах для сохранения работы миллионам людей. Так, был принят целый комплекс антикризисных мер для сглаживания последствий распространения инфекции.