Мишустин: Рынок труда восстановился в 17 регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин считает крайне важной текущей задачей восстановление рынка труда. Для этого правительство совместно с субъектами Федерации разработало для каждого соответствующие комплексы мер. "В семнадцати из них рынок труда уже вернулся к значениям, которые были до распространения коронавируса", - сообщил глава кабмина.

Сейчас необходим современный подход к управлению трудовыми ресурсами, считает Мишустин. Уже подготовлена редакция закона о работе в дистанционном режиме, расширены возможности трудиться вне офиса, установлен порядок временного перевода сотрудников на удаленную работу.