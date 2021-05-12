Мишустин сообщил о росте доли отечественной продукции в промышленности

Доля отечественной продукции в обрабатывающих отраслях экономики России выросла за прошлый год до 60%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина в прошлом году.

Власти расширяют импортозамещение в самых разных сферах промышленности, и упор делается на обрабатывающую. "Доля отечественной продукции в этих отраслях в прошлом году выросла достаточно серьезно и составляет сейчас порядка 60 процентов", - заявил премьер-министр.

По его словам, сейчас в РФ создается собственная компонентная база, чтобы снизить зависимость от поставок из-за рубежа. "Новые планы импортозамещения мы формируем адекватно возникающим вызовам", - объяснил Мишустин. К середине лета кабмин, по его словам, утвердит обновленные планы в этой сфере.

"Вся проведенная работа по импортозамещению создала мощный задел на будущее, - резюмировал глава правительства. - Важно структурно изменить облик российской промышленности. И, конечно, мы усилим поддержку так называемых вытягивающих отраслей, где одно рабочее место способно создавать семь-восемь дополнительных в смежных секторах".

Он пояснил, что имеются в виду авиа- и судостроение, а также транспортное машиностроение.