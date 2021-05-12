Мишустин заявил о прорыве с импортозамещением в промышленности

России удалось добиться серьезного прорыва в импортозамещении в области обрабатывающей промышленности. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время ежегодного отчета правительства перед Госдумой.

По его словам, благодаря принятым законам с механизмами квотирования доля отечественной продукции в госзакупках выросла на 8%, в радиоэлектронике - на 2,5%.

"Мы последовательно расширяем импортозамещение в самых разных сферах нашей промышленности. Прежде всего в обрабатывающей. Доля отечественной продукции в этих отраслях в прошлом году выросла достаточно серьезно и составляет сейчас порядка 60 процентов", - заявил премьер-министр.

По его словам, сейчас кабмин формирует новые инструменты для развития производства критически важных материалов и комплектующих, создает собственную компонентную базу, чтобы снизить зависимость от поставок из-за рубежа.

Кроме того, в 2020 году в России был запущен модернизированный механизм специального инвестиционного контракта (СПИК), в который включено более 600 позиций.

"По ним уже объявлены конкурсы, например, в области технологий производства новых типов сельскохозяйственных тракторов. И первые контракты будут подписаны уже в следующем месяце", - добавил премьер.