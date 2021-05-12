Мишустин заявил об отмене более 11 тысяч правовых актов

Прошлый год стал годом перемен в сфере контроля и надзора - было отменено более одиннадцати тысяч актов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.

"Правительство запустило пакет мер по упрощению условий ведения бизнеса", - напомнил Мишустин. Сроки действия более миллиона лицензий, разрешений, сертификатов и других документов автоматически продлили.

Принят закон об обязательных требованиях, он позволяет заранее подготовиться к изменениям. Каждые шесть лет кабмин будет проверять, как эффективно работает этот механизм.