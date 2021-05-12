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12.05.2021 23:20
Рубрика: Общество

Христианский ответ

Церковь дорабатывает концепцию по биоэтике
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Столичный выпуск № 103(8454)
Могут ли верующие православные христиане родить ребенка, прибегнув к репродуктивным технологиям, ко всем уже известному ЭКО? Что делать с разрастающимся явлением суррогатного материнства? Эти и другие острые вопросы в Пятигорске начали обсуждать священнослужители Русской православной церкви, ученые-медики, а также немецкие католики и протестанты.

Богословы и ученые начали настолько откровенный разговор на эту тему, что конференция "Вопросы биоэтики: христианский ответ" напоминала мозговой штурм. Было даже немного жаль епископа Силуана, председателя Синодальной комиссии по биоэтике, ректора Санкт-Петербургской духовной академии, которому из этого жаркого спора придется складывать сложную мозаику ученых и богословский представлений. Как ни странно, водораздел прошел не между учеными и "попами" (очень, кстати, умными и тоже учеными), а между священниками, придерживающимися консервативных позиций и считающих ЭКО навязанной и инспирированной мировыми медкорпорациями явлением, и опять же священниками, но условными "прогрессистами", опирающимися при оценке ЭКО на самую полную научную статистику, которая, конечно, отнюдь не иллюстрирует часто надуманные страхи перед ЭКО.

Кузнецова назвала суррогатное материнство для иностранцев безобразием

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов уверен, что женщину надо аккуратно и настоятельно лечить от бесплодия, а не отправлять бездумно на ЭКО. А ассистент кафедры гуманитарных наук Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова, священник Роман Тарабрин на цифрах и графиках доказывал, что есть гуманные, не противоречащие Основам социальной концепции Церкви и богословским истинам методы ЭКО. А слухи об их опасности для здоровья матерей и детей преувеличены.

- Кроме богословского анализа (который, надеюсь, совершается в рамках нашей конференции) очень важно понять социальные последствия применения новых биотехнологий, сказал "РГ" заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. - Никакая технология не может возместить собой необходимость восстановления семейных ценностей - материнства, детства, многодетности. Конечно, Церковь никогда не стоит на пути научно-технологического прогресса, но свидетельствует о том, что этот прогресс должен иметь этические рамки. Вместе с тем опасно считать, что все несовершенства и страсти вокруг темы кризиса семьи и падения роста населения, выбор в пользу чайлд-фри и отказа от рождения детей на раз-два-три могут быть устранены при помощи какой-то новой медицинской технологии. Это, на мой взгляд, большое заблуждение. Как появление доступных информационных технологий не решило в одночасье проблему человеческого одиночества - можно быть одиноким и в соцсети, точно так же медицинские технологии не решат проблему кризиса семьи, характерного сегодня для всей европейской цивилизации, считает Ватанг Кипшидзе.

Медицинские технологии не решат проблему кризиса семьи, характерного для всей европейской цивилизации

- Проблема бесплодия - это очень серьезная проблема, - говорит доцент кафедры акушерства и гинекологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова Константин Боярский, врач, занимающийся лечением бесплодия. - И она достаточно часто решается при помощи вспомогательных репродуктивных технологий, отношение Церкви к которым пока еще неоднозначно. Огромное количество детей родилось при помощи ЭКО, их надо крестить, а новых родителей благословлять или не благословлять на ЭКО, которое часто является единственным способом лечения бесплодия. Поэтому надо внимательно разбираться в этой теме.

Общество Религия Общество Семья и дети

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