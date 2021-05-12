Moody's назвало страны с наибольшим сокращением населения

Глобальная демография - новая угроза мировой экономике. В некоторых странах прирост населения достиг минимальной отметки за десятилетия, а в других он и вовсе сокращается, пишут "Известия" со ссылкой на рейтинговое агентство Moody's.

Ряд стран испытывают на себе сразу несколько негативных тенденций - падение рождаемости и иммиграцию населения. Это означает, что в ближайшие годы трудоспособное население будет довольно быстро сокращаться в таких государствах, как Германия, Италия, Испания, Япония и Южная Корея. Сокращение трудоспособного населения затрагивает также Таиланд, Китай и Чили. Не останутся в стороне от мирового демографического кризиса и такие страны, как Бразилия и Турция, где принято иметь большие семьи.

В целом по всему миру рост населения в трудоспособном возрасте может сократиться вдвое по сравнению с началом XXI века. Для экономики это означает замедление всех процессов.

По оценкам аналитиков, экономический рост станет медленнее уже в обозримом будущем. В целом из него каждый год в период 2020-2025 годов придется вычитать 0,9% . Для стран со средними темпами увеличения экономики в 1-2% в год это приведет к стагнации.

В то же время существует и другая точка зрения - о переизбытке рабочих рук на рынке в эпоху автоматизации всех процессов. И это должно привести к сокращению рабочего времени для трудоспособных граждан.