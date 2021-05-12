Moody's назвало страны с наибольшим сокращением населения

Новости

Мишустин: Отток населения с Дальнего Востока снизился в четыре раза 12:26
В Москве обсудили создание сервиса, связывающего образовательные сервисы МЭШ 12:21
Субсидии на авиаперевозки для Дальнего Востока планируется увеличить 12:16
Мишустин ответил на вопрос Володина о борьбе с выводом средств за рубеж 12:16
Мишустин: Кабмин увеличит на 30% расходы на строительство и ремонт дорог 12:10
Восемь раненных при стрельбе в Казани направят в Москву 12:08
МИД РФ рассказал о предложении Москвы по ключам шифрования от приложений 12:07
ОПЕК+ в апреле выполнила сделку о сокращении добычи нефти на 114% 12:04
Мишустин заявил о прорыве с импортозамещением в промышленности 12:01
Мишустин предложил проработать вопрос статуса самозанятых на выборах 11:59
В Магадане все школы переведут под охрану Росгвардии 11:51
Новейший зенитный комплекс С-350 "Витязь" поступил на вооружение ЮВО 11:41
На границе с Казахстаном задержан сбежавший из колонии наркоторговец 11:37
Программа поддержки вузов "Приоритет-2030" будет запущена до конца мая 11:37
Мишустин сообщил о росте доли отечественной продукции в промышленности 11:34
Москвичи сдали в "народный каршеринг" Audi Q7 11:33
Мишустин: У России есть все возможности для постковидного прорыва 11:31
Руководство "Зимней вишни" частично признало вину в суде 11:31
Власти РТ: Действия учителей помогли избежать большего числа жертв 11:30
В Новом Уренгое самолет получил повреждения после посадки 11:30
Мишустин напомнил о цели построения государства без бюрократизма 11:24
Оперштаб: Еще 2 394 пациента вылечились от COVID-19 в Москве 11:23
Кубань на майские праздники посетили более 680 тысяч туристов 11:20
В Беларуси стартовал проект по изучению иммунитета к COVID-19 11:18
Кабмин предложит изменить бюджетное законодательство для поддержки регионов 11:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
12.05.2021 11:32
Рубрика: Экономика

Moody's назвало страны с наибольшим сокращением населения

Текст: Ольга Игнатова
Фото: EPA-EFE/RICCARDO ANTIMIANI Фото: EPA-EFE/RICCARDO ANTIMIANI
Фото: EPA-EFE/RICCARDO ANTIMIANI

Глобальная демография - новая угроза мировой экономике. В некоторых странах прирост населения достиг минимальной отметки за десятилетия, а в других он и вовсе сокращается, пишут "Известия" со ссылкой на рейтинговое агентство Moody's.

Фото: iStock
Специалисты спрогнозировали новый мировой экономический кризис в 2025 году

Ряд стран испытывают на себе сразу несколько негативных тенденций - падение рождаемости и иммиграцию населения. Это означает, что в ближайшие годы трудоспособное население будет довольно быстро сокращаться в таких государствах, как Германия, Италия, Испания, Япония и Южная Корея. Сокращение трудоспособного населения затрагивает также Таиланд, Китай и Чили. Не останутся в стороне от мирового демографического кризиса и такие страны, как Бразилия и Турция, где принято иметь большие семьи.

В целом по всему миру рост населения в трудоспособном возрасте может сократиться вдвое по сравнению с началом XXI века. Для экономики это означает замедление всех процессов.

По оценкам аналитиков, экономический рост станет медленнее уже в обозримом будущем. В целом из него каждый год в период 2020-2025 годов придется вычитать 0,9% . Для стран со средними темпами увеличения экономики в 1-2% в год это приведет к стагнации.

В то же время существует и другая точка зрения - о переизбытке рабочих рук на рынке в эпоху автоматизации всех процессов. И это должно привести к сокращению рабочего времени для трудоспособных граждан.

Экономика Компании Финансы Рейтинговое агентство Moody's

Главное сегодня

Видеотрансляция: Отчет Мишустина в Госдуме о работе правительства
В МИД рассказали об источниках кибератак на Россию в 2020 году
Оливер Стоун заявил о развязанной против России информационной войне
В России предложили ввести бонусы для привитых от COVID-19 пассажиров
Россияне назвали необходимым для счастья доход в 173 тысячи рублей в месяц
Как снизить квартплату летом
Российские банки начали повышать ставки по вкладам