Мурашко: Решение о вакцинации россиян "Спутником Лайт" примут на этой неделе

Решение о том, будет ли проводиться вакцинация россиян препаратом "Спутник Лайт", будет принято на этой неделе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В эфире телеканала "Россия-24" он заявил, что вакцина "Спутник Лайт" может рассматриваться для иммунизации населения, включая молодежь и тех, кто уже перенес заболевание.

"На этой неделе должны рассмотреть программу вакцинации и принять решение", - добавил он.

Препарат "Спутник Лайт" был зарегистрирован 6 мая. Препарат предназначен для вакцинации граждан 18-60 лет. В гражданский оборот препарат поступит после процедуры регистрации цены.