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12.05.2021 06:08
Рубрика: В мире

На Кубе начали прививать от COVID-19 местным препаратом Abdala

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
В Гаване начинается массовая вакцинация населения от COVID-19. Использовать будут находящуюся пока на завершающей стадии клинических испытаний местную вакцину Abdala. Первых на прививку приглашают граждан из групп риска - старше 60 лет. Хотя записаться на прививку можно уже с 19 лет.

По заверениям кубинских властей, данные, полученные во время третьей фазы клинических испытаний вакцины Abdala (1 мая финальную третью дозу ввели последнему участнику испытаний из 48 тысяч добровольцев - прим. "РГ"), позволяют говорить о безопасности препарата и отсутствии серьезных побочных эффектов.

Фото: AP Photo/Martin Mejia
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Как отмечал в эфире государственного телевидения министр здравоохранения Кубы Хосе Порталь, "проведенный анализ эпидемиологической ситуации и предварительных результатов испытаний кубинской вакцины позволил принять решение о том, что преимущества вакцины превосходят риски от ее использования". Окончательные результаты заключительного этапа испытаний Abdala обещают к июню - июлю.

Кубинские власти планируют, что за май - июль удастся вакцинировать более 770 тысяч жителей кубинской столицы в 7 муниципалитетах. А еще в 8 районах Гаваны, начиная со второй половины июня, к августу будут вакцинированы еще более 920 тысяч горожан. Параллельно по всей стране продолжится вакцинация наиболее уязвимых групп граждан, например, врачей. Использовать планируют еще одну местную вакцину - Soberana02, которая также находится на завершающем этапе испытаний.

Две трети населения Кубы будут вакцинированы к августу

Амбициозный план по вакцинации населения Кубы предполагает, что к концу августа в стране все три дозы противокоронавирусной вакцины местного производства получит 70 процентов всего населения.

Вакцинация на Кубе остается добровольной, хотя местное население демонстрирует чрезвычайную сознательность и доверяет ученым, работающим над антикоронавирусными препаратами. Найти кого-либо из местных жителей, кто бы выступал против прививки, практически нереально. Жители Гаваны, напротив, активно записываются на вакцинацию, чему способствует развитая сеть местных отделений самой массовой общественной организации Острова - Комитетов защиты революции. Именно "комитетчики" составляют списки тех, кто планирует прививаться. Отказываться от участия в таких мероприятиях на Кубе явно не принято.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Например, к корреспонденту "РГ", отказавшемуся от кубинской вакцины в пользу отечественного препарата "Спутник V", глава квартального отделения Комитета лично два раза приходил домой, настойчиво предлагая "все же включить его и семью в список вакцинируемых". Впрочем, заинтересованность кубинца вскоре прояснилась: он не хотел уступать отделению Комитета из соседнего квартала, где на прививку записались абсолютно все жители. Таким образом, составленные списки сдаются санитарным властям, которые, в свою очередь, составляют графики вакцинации. Требования весьма жесткие. За 60 минут через один "прививочный пост" должны пройти 10 человек - по 6 минут на человека.

Четкая организация процесса вакцинации, сознательность населения, а также наличие развитой системы здравоохранения на местах (например, медпункты и семейные доктора есть практически во всех населенных пунктах страны) создает реальные предпосылки для того, чтобы Куба действительно стала первой страной, привившей все население вакциной собственного производства.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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