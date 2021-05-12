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12.05.2021 03:30
Рубрика: В мире

НАСА: Россия и США будут вместе искать причины утечки воздуха на МКС

"Роскосмос" и НАСА создали рабочую группу для совместного поиска причин утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила представитель консультативного совета НАСА по аэрокосмической безопасности, астронавт Сьюзен Хелмс.

Фото: iStock
Экипаж МКС изолировал отсек, из которого утекает воздух

По ее словам, специалисты займутся также вопросами устранения утечки и недопущения ее негативных последствий. Сейчас НАСА готовит к отправке на МКС тензометры (приборы для измерения деформаций). Они будут доставлены на американском грузовом корабле Cargo Dragon в начале июня, а затем установлены в промежуточной камере "Звезды", пишет РИА Новости.

"Основываясь на понимании напряжения конструкции и самих трещин, специалисты не считают, что существует непосредственная проблема безопасности", - отметила Хелмс. Предполагается, что скорость утечки останется стабильной и ситуация не ухудшится, риск для экипажа считается минимальным, подчеркнула представитель НАСА.

Впервые незначительная утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года, а через год космонавты обнаружили две трещины в промежуточной камере модуля "Звезда" и недавно их заделали. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Чтобы компенсировать падение давление воздуха, на МКС регулярно требуется закачивать воздух, азот и кислород, запасы которых доставляются с Земли на грузовых кораблях.

Сейчас на борту МКС находятся космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

В мире США Общество Космос

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