Назван "домашний" способ избавиться от жира на животе

Зарубежные медики пришли к выводу, что имбирь способствует сжиганию висцерального жира, в том числе в области талии. Об этом пишет Express со ссылкой на исследование, опубликованное Национальной медицинской библиотекой США.

Речь идет об эксперименте с участием женщин, которые принимали две "дозы" экстракта имбиря по грамму в день в течение 12 недель. В результате добровольцы отметили снижение аппетита и более значительное уменьшение объема живота по сравнению с теми участниками эксперимента, которым в рамках исследования давали плацебо.

Также специалисты зафиксировали у добровольцев из первой группы, принимавших имбирь, понижение уровня глюкозы в крови. При этом употребление пряности никак не повлияло на уровень холестерина в крови.

Исследователи посоветовали готовить из имбиря напиток. Для этого следует отрезать кусочек корня размером с мизинец человека, измельчить и поместить в 150 миллилитров кипятка. После чего варить на медленном огне в течение 5-10 минут. Полученное следует процедить и пить, если нет противопоказаний от лечащего врача.

Ранее кандидат медицинских наук Алексей Парамонов подтвердил, что пряность может улучшать течение сахарного диабета, снижать вес, оказывать противовоспалительное действие - есть такие данные.

Врач предупредил, что продукт может доставить неприятности людям с функциональной диспепсией, рефлюксом, геморроем в период обострения.