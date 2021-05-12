Опубликованы данные о частоте самых неблагоприятных последствий COVID-19

Клиника Мэйо (Mayo Clinic, США) в прошлом году одной из первых в мире запустила многопрофильную программу для оценки и лечения пациентов с "постковидным" синдромом. Накануне организация опубликовала отчет о том, какие долгосрочные последствия испытывают переболевшие, и в каком объеме.

Согласно отчету, самым частым симптомом у переболевших людей была утомляемость. О необычной усталости сообщили 80 процентов пациентов. 59 процентов имели респираторные жалобы, еще столько же жаловалось на различные неврологические расстройства.

Более трети пациентов сообщили о трудностях с выполнением основных повседневных действий, и только малая их доля через три месяца вернулась к нормальной трудовой деятельности. Из-за негативных последствий большинству пациентов после излечения требовалась физиотерапия, трудотерапия или реабилитация мозга для устранения предполагаемых когнитивных нарушений. Помимо усталости, более половины сообщили о проблемах с мышлением, названными позже "мозговой туман".

- По мере продолжения пандемии мы ожидаем увидеть больше пациентов, у которых симптомы будут проявляться спустя долгое время. И работники здравоохранения должны подготовиться к этому. Они должны знать, что искать и как наилучшим образом удовлетворить потребности своих пациентов, - говорит Грег Ваничкачорн, медицинский директор Mayo Clinic.

Стоит добавить, что пациенты проходили обследование и лечение в период с 1 июня по 31 декабря 2020 года. Их средний возраст составил 45 лет, 68 процентов из них - женщины. Исследование проводилось в среднем через 93 дня после заражения.