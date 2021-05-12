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12.05.2021 16:06
Рубрика: Экономика

Новак: Средства ФНБ могут пойти на энергообеспечение БАМа и Транссиба

Текст: Сергей Тихонов

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть использованы для проектов энергообеспечения Восточного полигона (БАМа и Транссиба), а также строительства и модернизации ТЭЦ на Дальнем Востоке, заявил вице-премьер Александр Новак после отчета правительства перед Госдумой. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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По словам Новака, возможность использования средств ФНБ для этих проектов сейчас рассматривается правительством. "В основном проекты, касаются электроэнергетики, строительства и модернизации теплоэлектростанций на Дальнем Востоке, а также есть заявки, поданные на выделения средств ФНБ для развития сетевого комплекса, электрификации БАМа и Транссиба", - сказал вице-премьер.

Он также подчеркнул, что выделение средств ФНБ на нефтехимические проекты пока правительством не рассматривается.

Президент России поручил до 1 мая составить список инфраструктурных проектов, финасирование которых будет вестись с использованием средств ФНБ. По данным Минфина объем ФНБ на 1 мая составил 13,825 трлн рублей. Вкладывать средств Фонда возможно в инфраструктурные проекты, если ликвидная часть средств ФНБ превышает 7% ВВП, что произошло еще в апреле этого года.

Экономика Недвижимость Инфраструктура

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