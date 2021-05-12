Новак: Средства ФНБ могут пойти на энергообеспечение БАМа и Транссиба

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть использованы для проектов энергообеспечения Восточного полигона (БАМа и Транссиба), а также строительства и модернизации ТЭЦ на Дальнем Востоке, заявил вице-премьер Александр Новак после отчета правительства перед Госдумой. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Новака, возможность использования средств ФНБ для этих проектов сейчас рассматривается правительством. "В основном проекты, касаются электроэнергетики, строительства и модернизации теплоэлектростанций на Дальнем Востоке, а также есть заявки, поданные на выделения средств ФНБ для развития сетевого комплекса, электрификации БАМа и Транссиба", - сказал вице-премьер.

Он также подчеркнул, что выделение средств ФНБ на нефтехимические проекты пока правительством не рассматривается.

Президент России поручил до 1 мая составить список инфраструктурных проектов, финасирование которых будет вестись с использованием средств ФНБ. По данным Минфина объем ФНБ на 1 мая составил 13,825 трлн рублей. Вкладывать средств Фонда возможно в инфраструктурные проекты, если ликвидная часть средств ФНБ превышает 7% ВВП, что произошло еще в апреле этого года.