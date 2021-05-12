Новый сайт парламента Болгарии взломали сразу после запуска

Новый сайт парламента Болгарии был взломан через считанные минуты после его запуска. "Русский след" не обнаружен - программисты хотели лишь указать на недочеты в работе интернет-портала.

Как сообщается, создание веб-страницы для законодательного органа обошлось бюджету республики примерно в 75 тысяч евро. На финансирование проекта, исполнителем которого выступила местная фирма, были выделены средства, направляемые из Евросоюза.

В качестве наглядной демонстрации того, что сайт нуждается в доработке, на странице разместили картинку с популярным среди оппозиционно настроенных граждан лозунгом: "Как так можно! Эту страну развалили!". Таким образом один из программистов указал на баг, позволяющий человеку без труда редактировать сайт, не имея на это прав.

У экспертов в области кибербезопасности возникли подозрения, что проект сильно переоценен и конечный результат не заслуживает стольких выплаченных денег.