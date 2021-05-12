Объявлены лауреаты Межгосударственной премии "Звезды Содружества"

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов и казахстанский поэт Олжас Сулейменов стали лауреатами Межгосударственной премии "Звезды Содружества". Совет по присуждению награды объявил список лауреатов главной гуманитарной премии СНГ за 2020 год.

Она ежегодно присуждается представителям государств Содружества за наиболее яркие успехи в сфере гуманитарной деятельности. Эти успехи должны соответствовать уровню мировых достижений и способствовать развитию как каждой из стран-участниц СНГ, так и содружества в целом.

На соискание высокой награды в этом году претендовали 13 номинантов из 9 стран. Самый большой список выдвигала Беларусь.

По традиции торжественная церемония награждения лауреатов будет на Форуме творческой и научной интеллигенции, который в 2021 году должен состоятся осенью в Узбекистане.

Список лауреатов: оперный певец Эльчин Азизов (Азербайджан), ректор Российско-Армянского университета Армен Дарбинян (Армения), авторский коллектив ученых-физиков Александр Тузиков, Сергей Золотой и Сергей Кореняко (Беларусь), поэт Олжас Сулейменов (Казахстан), президент Национальной академии наук Мурат Джуматаев (Кыргызстан), президент Национальной академии наук, академик Ион Тигиняну (Молдова), ректор МГИМО, академик Анатолий Торкунов (Россия), директор института астрофизики Гулчехра Кохирова (Таджикистан), художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра Мансур Ташматов (Узбекистан).