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12.05.2021 15:39
Рубрика: Культура

Объявлены номинанты и состав жюри премии "Слово"

Текст: Сусанна Альперина

Пятая, юбилейная, церемония вручения сценарной премии им. Валентина Черныха "Слово" состоится 21 мая в Театре им. А.С. Пушкина. В среду объявлены номинанты и состав жюри премии. Председателем жюри выбран кинорежиссер, сценарист, продюсер, народный артист РФ, лауреат Каннского фестиваля Павел Лунгин. Под его руководством будут работать актриса Виктория Исакова, сценарист Дарья Грацевич, композитор Игорь Вдовин, оператор Влад Опельянц, продюсер Игорь Мишин. Как можно заметить - по одному представителю каждой творческой профессии.

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Премию вручат в пяти номинациях. Первая из них - "Лучший сценарный дебют". В ней представлены Мария Игнатенко (фильм "Город уснул"), Дмитрий Рудаков ("Сентенция"), Исмаил Сафарали, Мария Зелинская, Рустам Мамедов ("Дочь Рыбака").

Вторая - "Лучший сценарий полнометражного фильма". На эту награду претендуют Дмитрий Давыдов ("Пугало"), Елена Киселева, Андрей Кончаловский ("Дорогие товарищи!"), Михаил Сегал ("Глубже!"), Иван И. Твердовский ("Конференция").

Третья - "Лучший сценарий многосерийного фильма". Номинатов трое: Андрей Золотарев, Лев Мурзенко, Александра Ремизова ("Триггер"), Илья Куликов, Василий Внуков, Александр Сысоев ("Перевал Дятлова"), Эдуард Оганесян, Настя Кузнецова, Антон Коломеец ("Чики").

И четвертая - "Лучший дипломный сценарий". Имена номинатов: Ирина Казьмина ("Инсайдер"), Анастасия Матвеева ("Ольга"), Уля Мартьянова ("Смертинет").

Приз "За верность профессии" будет вручен кинорежиссеру, драматургу, актеру, Народному артисту РФ Андрею Смирнову, снявшему такие фильмы, как "Белорусский вокзал", "Осень", "Жила-была одна баба", "Француз" и другие.

"За годы проведения премии "Слово" позиции сценаристов в индустрии кино и сериалов значительно выросли. И тем не менее недостаток талантливых драматургов остро ощущается и в мировой, и российской индустрии. Профессия сценариста с каждым годом становится престижнее, авторов становится все больше, и количество обязательно перерастет в качество. Мы уверены, что премия "Слово" за пять лет существования стала высокой экспертизой в оценке творчества драматургов", - говорит продюсер премии "Слово" Петр Ануров.

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