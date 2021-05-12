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12.05.2021 06:33
Рубрика: В мире

Оливер Стоун заявил о развязанной против России информационной войне

Текст: Максим Макарычев
Знаменитый американский режиссер Оливер Стоун считает, что против России идет "война", и Соединенные Штаты должны прекратить эту кампанию. Стоун, снявший запоминающиеся ленты о Владимире Путине, Фиделе Кастро, Уго Чавесе, часто становится объектом критики в США, за то, что его фильмы выпадают из американского мейнстрима, и сделаны с симпатией к политикам, против которых настроена американская элита.
Режиссер Оливер Стоун. Фото: AP Photo/Amel Emric Режиссер Оливер Стоун. Фото: AP Photo/Amel Emric
Режиссер Оливер Стоун. Фото: AP Photo/Amel Emric

Оливер Стоун дал онлайн-интервью газете The Washington Post, чтобы обсудить свои новые мемуары "В погоне за светом", в которых рассказывается о его сложном детстве, боевых действиях во Вьетнаме и его карьере в кино.

Фото: AP Photo/Patrick Semansky
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Режиссер коснулся темы российско-американских отношений, отметив, что информационная война против России началась Соединенными Штатами после того, как Владимир Путин произнес знаменитую речь на Мюнхенской конференции в феврале 2007 года. По словам Стоуна, в действительности нет доказательств агрессивности России, и эта агрессивность на самом деле исходит от сил НАТО, которые "окружили Россию и которые, кстати, окружают Китай".

"Это - крупный раздел (американской) политики. Огромный. Огромной важности", - пояснил режиссер, добавив, что в Америке должны поменять свою точку зрения на отношения с Россией, так как "мы все еще стремимся к тому, чтобы быть единственной державой мира, контролирующей ситуацию, однако мы не можем продолжать двигаться по этому пути, поскольку это самоубийственный путь".

"Америка почему-то в своем безумии считает, что Китай и Россия - враги. Я не верю в это, - продолжил режиссер в другой части интервью. - Я рассматриваю Россию и Китай как наших великих партнеров в борьбе с изменением климата, с которыми мы можем идти в будущее".

В декабре прошлого года Оливер Стоун признался, что привился российской вакциной от коронавируса "Sputnik V", и выразил оптимизм по этому поводу. "Мне сделали прививку, да. Я слышал много хорошего о российской вакцине", - сказал 74-летний обладатель премии "Оскар" в интервью Associated Press.

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