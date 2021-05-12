Оливер Стоун рассказал, кому выгодна война США против России

"Против России на протяжении длительного времени ведется кампания, ведется война", - уверен Стоун, указывающий при этом, что "в действительности нет доказательств агрессивности России", ссылками на которую западные чиновники оправдывают антироссийский курс. "Агрессивность на деле исходит от сил НАТО, которые окружили Россию и окружают Китай, - сказал режиссер в интервью газете The Washington Post. - Это крупный пункт политики, очень важный".
Стоун считает, что стремление к статусу единственной сверхдержавы является "самоубийственным путем" для США, а потому стране следует "поменять точку зрения", "быть партнерами с остальной частью мирового сообщества, ладить с Китаем и Россией". По мнению режиссера, "многие американцы с этим согласны", но говорить об этом на политическом уровне "никогда не разрешалось".
Одна из причин тому - давление американского ВПК, который подталкивает Соединенные Штаты к новым войнам за рубежом. Высказываясь о военных конфликтах с участием США, Стоун заметил: "Мы застряли в синдроме ВПК, когда много денег, триллионы долларов тратятся на войны за границей против сил, которые мы называем тьмой и злом. А сами даже не знаем, кто на самом деле враг, делаем его гораздо больше, чем он есть".
Он также упрекнул американские СМИ за то, что те потакают внешней политике правительства и усердно рисуют образ врага из лидеров и стран, неугодных Вашингтону. Помимо России в качестве примера он привел бывших лидеров: Венесуэлы - Уго Чавеса и Кубы - Фиделя Кастро. "Никогда не видел интервью, сделанного с американской позиции, где пресса позволяла бы субъекту выразить себя", - отметил режиссер, по мнению которого обычно американские журналисты в интервью с такими лидерами ведут себя излишне агрессивно, задают навязчивые вопросы, отражающие точку зрения властей США.
Сам Стоун сделал несколько документальных фильмов и видеоинтервью с иностранными лидерами, включая транслировавшийся на канале Showtime в 2017 году фильм "Интервью с Путиным". Режиссер пояснил, что в таких фильмах стремился дать интервьюируемым "возможность выразить свое мнение", чем "очень гордится". "Думаю, что очень важно понять точку зрения Путина, а также Кастро, Чавеса", - подчеркнул Стоун.