Оливер Стоун рассказал, кому выгодна война США против России

США и их западные союзники уже полтора десятка лет ведут войну против России. Такую оценку озвучил известный американский кинорежиссер Оливер Стоун, считающий, что Вашингтон начал раскручивать антироссийскую кампанию после резонансного выступления президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции в феврале 2007 года. Напомним, в той речи Путин подчеркнул готовность России проводить самостоятельную вешнюю политику и указал на неприемлемость однополярного мироустройства во главе с США.

Оливер Стоун призвал США отказаться от конфликта с Россией. Он уверен, что в Америке многие с ним согласны, но говорить об этом не разрешается. Фото: Сергей Куксин/РГ

"Против России на протяжении длительного времени ведется кампания, ведется война", - уверен Стоун, указывающий при этом, что "в действительности нет доказательств агрессивности России", ссылками на которую западные чиновники оправдывают антироссийский курс. "Агрессивность на деле исходит от сил НАТО, которые окружили Россию и окружают Китай, - сказал режиссер в интервью газете The Washington Post. - Это крупный пункт политики, очень важный".

Стоун считает, что стремление к статусу единственной сверхдержавы является "самоубийственным путем" для США, а потому стране следует "поменять точку зрения", "быть партнерами с остальной частью мирового сообщества, ладить с Китаем и Россией". По мнению режиссера, "многие американцы с этим согласны", но говорить об этом на политическом уровне "никогда не разрешалось".

Одна из причин тому - давление американского ВПК, который подталкивает Соединенные Штаты к новым войнам за рубежом. Высказываясь о военных конфликтах с участием США, Стоун заметил: "Мы застряли в синдроме ВПК, когда много денег, триллионы долларов тратятся на войны за границей против сил, которые мы называем тьмой и злом. А сами даже не знаем, кто на самом деле враг, делаем его гораздо больше, чем он есть".

Он также упрекнул американские СМИ за то, что те потакают внешней политике правительства и усердно рисуют образ врага из лидеров и стран, неугодных Вашингтону. Помимо России в качестве примера он привел бывших лидеров: Венесуэлы - Уго Чавеса и Кубы - Фиделя Кастро. "Никогда не видел интервью, сделанного с американской позиции, где пресса позволяла бы субъекту выразить себя", - отметил режиссер, по мнению которого обычно американские журналисты в интервью с такими лидерами ведут себя излишне агрессивно, задают навязчивые вопросы, отражающие точку зрения властей США.

Сам Стоун сделал несколько документальных фильмов и видеоинтервью с иностранными лидерами, включая транслировавшийся на канале Showtime в 2017 году фильм "Интервью с Путиным". Режиссер пояснил, что в таких фильмах стремился дать интервьюируемым "возможность выразить свое мнение", чем "очень гордится". "Думаю, что очень важно понять точку зрения Путина, а также Кастро, Чавеса", - подчеркнул Стоун.