ОПЕК+ в апреле выполнила сделку о сокращении добычи нефти на 114%

Участники ОПЕК+ в апреле выполнили сделку о сокращении добычи нефти на 114%. Такие данные приводит Международное энергетическое агентство (МЭА), сообщает ТАСС.

В апреле ежедневное производство нефти участниками сделки выросло на 100 тысяч баррелей до 40 млн баррелей в сутки. Увеличение произошло за счет России и Казахстана, которые имели в этом месяце исключительное право нарастить добычу.

В отчете агентства также отмечается, что России в апреле довела производство до 9,52 млн баррелей в сутки, а с учетом газового конденсата производство в нашей стране достигло 10,8 млн баррелей в сутки. Этот показатель на 870 тыс. баррелей в сутки ниже, чем в апреле 2020 года, но тогда еще не начала действовать новая сделка ОПЕК+.

В мае-июле, наша страна с учетом уже произошедшего роста производства сможет увеличивать добычу нефти на 30 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. Суммарно страны ОПЕК+ за три месяца нарастят производство на 2,1 млн баррелей в сутки. Из них 1 млн баррелей приходится на добровольное сокращение добычи Саудовской Аравией, сверх квот, установленных сделкой.