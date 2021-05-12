Операторам связи дадут переходный период для регистрации М2М сим-карт

Минцифры приняло решение ввести переходный период для регистрации М2М сим-карт, сообщили в министерстве. Такие изменения министерство подготовит по итогам общественного обсуждения поправок в закон "О связи".

Операторы связи смогут в течение трех месяцев после вступления документа в силу внести информацию о М2М сим-картах в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), с которой интегрирован единый портал госуслуг. Такая возможность заработает к июню 2021 года.

Россияне также смогут дистанционно заключать договоры на оказание услуг связи с использованием функционала портала госуслуг. "Минцифры России ведет работу по созданию условий для подписания гражданских сделок с использованием инфраструктуры электронного правительства, чтобы россияне могли удаленно и в безопасной среде совершать юридически значимые действия", - сказали в пресс-службе ведомства.

М2М сим-карт предназначены для взаимодействия по технологии "Machine-to-Machine", когда устройства обмениваются информацией между собой. Такие технологии активно используются в работе банкоматов, вендинговых аппаратов, на промышленных производствах, в системах безопасности.