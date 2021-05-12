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Орбиту МКС увеличат на 350 метров

Фото: iStock
Фото: iStock
Орбиту Международной космической станции увеличат 20 мая на 350 метров. Это необходимо для формирования начальных баллистических условий перед запуском транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" и посадкой корабля "Союз МС-18".

Как сообщили в "Роскосмосе" , 20 мая в 20:01 по московскому времени в автоматическом режиме состоится включение двигателей транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16", которые проработают 180 секунд, а импульс составит 0,2 м/с.

Фото: iStock
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После корректирующего маневра параметры орбиты МКС предварительно составят: период обращения - 92,91 мин; наклонение орбиты - 51,66 град; минимальная высота орбиты - 417,73 км; максимальная высота орбиты - 438,22 км.

Запуск корабля "Союз МС-19" должен состояться октябре. На нем на станцию должна прибыть съемочная группа фильма "Вызов" из двух человек. Они займутся съемками первого художественного фильма в космосе.

Сейчас на борту международной космической "коммуналки" работает 65-й экипаж в составе шести человек. Это россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американец Марк Ванде Хай, прибывшие 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также члены экипажа корабля Crew Dragon - американцы Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт ЕКА Тома Песке и японец Акихико Хошиде.

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