В Геркулануме раскопали останки римского офицера-спасателя

В Италии археологи идентифицировали останки древнеримского воина, найденного при раскопках в городе Геркулануме. Это оказался не простой солдат, как ученые сочли первоначально, а офицер флота Плиния, пришедший на помощь погибающим горожанам.

Об открытии сообщило агентство ANSA. Речь идет об останках человека, который был одет в военную форму. Находка была сделана в ходе последнего на данный момент этапа полевых работ, которые проводятся в Геркулануме на протяжении вот уже 40 лет.

Напомним, Геркуланум разделил страшную судьбу соседнего города Помпеи, погибнув при извержении вулкана Везувий в 79 году нашей эры. Изучение останков показало, что неизвестный воин погиб всего за несколько секунд. Мощная сила повалила его наземь, и он погиб, уткнувшись лицом в песок и вытянув перед собой руки.

Первоначально он был идентифицирован как простой солдат. Однако изучение предметов, находившихся в его походном ранце, и других артефактов заставило исследователей изменить свое мнение. В каталог он был внесен с учетом новых данных.

"Возможно, это был офицер римского флота, который принимал участие в спасательной операции, начатой Плинием Старшим, - говорит руководитель исследовательского проекта Франческо Сирано. - Эта миссия была призвана помочь людям в городах и виллах, расположенных в этой части Неаполитанского залива".

Из древних письменных источников известно, что флот под командованием Плиния Старшего, прибывший сюда для борьбы с пиратами, действительно пытался помочь погибавшим людям. Какую-то часть горожан, вероятно, даже удалось эвакуировать.

Возможно, найденный археологами воин был одним из членов спасательного отряда. Трудно сказать, успел ли он спасти кого-то из горожан или сам погиб, едва войдя в Геркуланум. Недавние исследования показали, что пирокластические волны обрушились с Везувия на местные дома со скоростью 80-100 километров в час.

К слову, Помпеи и Геркуланум, несмотря на близость друг к другу, подверглись воздействию разных условий извержения. Благодаря этому в Геркулануме лучше, чем в Помпеях, сохранился органический материал. Вот и останки воина сохранились очень хорошо.

Кстати, в каталог он внесен под наименованием "скелет №26". Из описания следует, что на нем находились остатки воинских доспехов и наплечная сумка. Это был своего рода рюкзак правильной прямоугольной формы. Внутри него археологи обнаружили набор столярных инструментов.

На талии у погибшего находился кожаный пояс, богато украшенный серебряными и золотыми пластинами. На нем висел меч, также украшенный драгоценной рукоятью из слоновой кости, и не менее драгоценный кинжал. Кроме того, рядом с останками было найдено 12 серебряных и два золотых динария - огромная сумма по тем временам. Она была эквивалента месячному заработку солдата преторианской гвардии.

Анализ костей показал, что это был мужчина в возрасте от 40 до 45 лет, привыкший к повышенной физической активности и имеющий хорошее здоровье. Все указывает на то, что это был воин, причем высокопоставленный. По словам Сирано, нигде не сообщается об армейских гарнизонах в районе Везувия. Поэтому есть только два варианта: либо это был преторианец, либо - член спасательного флота.

Известно, что преторианцы в первом веке нашей эры бывали в районе Неаполитанского залива, в частности в Помпеях, но их визиты всегда были связаны с исполнением особо важных полномочий.

Поэтому ученые склоняются к версии о флоте. На это указывает, например, богатство вооружения воина и огромная сумма денег, найденная рядом с ним. Исследователи не исключают, что это мог быть даже один из адмиралов Плиния Старшего.

Несколько смущают найденные в рюкзаке инструменты. Но ученые объясняют, что подобные наборы инструментов имелись на всех кораблях римского флота, а пользовались ими только высококвалифицированные плотники. Не исключено, что адмирал попросту захватил их с собой.