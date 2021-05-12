Вопрос российским читателям: Вы бы отдали своих детей учиться в вузы Беларуси

Не за горами вступительная пора в вузы. В Беларуси как всегда с нетерпением ждут российских абитуриентов, причем в ряде ведущих вузов открывается обучение новым специальностям. Так, Белорусский национальный технический университет начинает подготовку специалистов по промышленному дизайну транспортных средств и производственного оборудования, в Белорусском госуниверситете вводятся специальности "регионоведение" и "экономическая безопасность", а в Белорусской государственной академии авиации появилась специальность "летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации" с присвоением выпускникам квалификации "специалист по летной эксплуатации гражданских судов. Инженер-пилот". Мы спросили российских читателей: "Вы бы отдали своих детей учиться в вузы Беларуси?"

Ольга Берген, специалист по связям с общественностью и рекламе, Сочи:

- Мы с дочкой, планировавшей несколько лет назад поступать на "информационные технологии", рассматривали и белорусский вуз - сильнейший в стране по этому профилю: знакомились с программами и даже выходили на связь с Белорусским национальным техническим университетом и его выпускниками. Я знаю, что образование в Беларуси на очень высоком уровне: передовые кампусы, профессиональные преподаватели и профессора, постоянно контактирующие с европейскими учеными. Я уверена, что тех студентов, которые окончат белорусские вузы по IT и другим специальностям, ждет большое будущее.

Александр Васильев, предприниматель, Ростов-на-Дону:

- Сын еще не окончил школу, но мы уже обсуждаем, где учиться дальше. Несколько лет назад мне довелось побывать в Беларуси, и впечатления остались самые хорошие. Отношение к россиянам благожелательное, языкового барьера не было. При этом ощущался особенный колорит, который вызывал у меня ностальгию по тому лучшему, что было в нашем общем советском прошлом. В общем, думаю, что российскому студенту в Беларуси жить и учиться будет комфортно. Так что еще подумаем. Нужно будет выяснить, насколько котируются белорусские дипломы за пределами республики, предоставляется ли общежитие российским студентам, есть ли стипендии, какие условия платного обучения...

Екатерина Волкова, мама одиннадцатиклассника, Омск:

- Я бы с удовольствием отправила сына учиться в Беларусь. Мне очень нравится профессия инженера-пилота, она всегда востребована и хорошо оплачивается. Ребенок тоже мечтает о небе. А в Омске можно выучиться только на пилота вертолета или бортмеханика. Но, к сожалению, наша семья финансово не потянет учебу в белорусском вузе, даже если сын поступит на бюджет. Мы не сможем снимать ему в другом городе квартиру и обеспечивать его продуктами питания. Да и прямого авиасообщения с Беларусью у нас нет. А билеты с пересадками очень дорогие. Даже на поезде в Минск придется добираться через Москву. Поэтому все упирается в деньги и расстояние.

Светлана Яковлева, журналист, Санкт-Петербург:

- Давно живу в Петербурге. В советское время окончила Белорусский государственный университет, факультет журналистики. Что могу сказать? Мне дали отличное образование, у нас были замечательные преподаватели. Единственный минус: в расписании стоял и белорусский язык. Пришлось изучать, но я не жалею: знание белорусского только расширило мой кругозор. И Минск не только красивый, но и очень чистый, а главное - дружелюбный город, в котором люди улыбчивые, приветливые. Это тоже дорогого стоит. Поэтому я бы со спокойным сердцем отпустила своих детей получать высшее образование в Беларуси.

Ольга Ярунина, менеджер, Советск, Калининградская область:

- Моя старшая дочь в этом году оканчивает школу. Белорусские университеты до пандемии мы также рассматривали, читали отзывы. Конечно, есть некоторые сложности, необходимо сдавать белорусские экзамены. Но мы слышали, что физфак Белорусского госуниверситета хорош, а у дочки все хорошо с физикой и математикой. Кроме того, от Советска до Минска - 450 километров на машине, это не так уж и далеко.