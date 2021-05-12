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12.05.2021 14:16
Рубрика: Власть

Песков: Медведчук не обращался за политическим убежищем

Текст: Кира Латухина
Преследование по политическим мотивам и желание таким образом избавиться от конкурентов недопустимо. Об этом заявил, комментируя по просьбе журналистов ситуацию с началом уголовного преследования украинского политика Виктора Медведчука, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Насколько мы знаем из сообщений СМИ, сам Медведчук находится на Украине и ни за каким политическим убежищем ни к кому не обращался", - ответил Песков на вопрос о возможности предоставления такого рода поддержки со стороны России. "Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутренние дела Украины", - подчеркнул он.

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"Но, конечно, мы наблюдаем за этим самым тщательным образом и хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит преследование по политическим мотивам, кампанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от политических конкурентов", - продолжил пресс-секретарь российского лидера. "Это было бы недопустимо с точки зрения государства, духа и буквы демократии", - пояснил он.

На вопрос о том, можно ли считать Медведчука пророссийским политиком и поможет ли ему Россия, Песков еще раз сказал, что "он не обращался ни за какой помощью". "И вряд ли Россия может оказать ему помощь на фоне преследования, которое сейчас имеет место быть", - добавил он.

"Все-таки мы убеждены, что он проукраинский политик, только в отличие от многих остальных политиков на Украине он придерживается точки зрения о необходимости нормализации и поддержания на должном уровне взаимоотношений между Украиной и РФ", - заявил Песков. "И насколько мы видим по открытой социологии, которая публикуется на Украине, эта его позиция импонирует достаточно большому количеству украинцев", - заключил он.

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