Песков: Россия призывает Израиль и Палестину к сдержанности

Москва обеспокоена растущим количеством жертв обострения палестино-израильского конфликта и призывает обе стороны к сдержанности. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Внешнеполитическая позиция РФ формулируется главой государства по Конституции. Она была изложена накануне в заявлении МИД, напомнил Песков.

"Мы призываем обе стороны к сдержанности, мы чрезвычайно обеспокоены растущим количеством жертв среди гражданского населения, неизбирательными обстрелами, жертвами которых становятся гражданские. И по-прежнему считаем, что обе стороны должны найти в себе силы выйти на урегулирование известной проблемы, опираясь, прежде всего, на соответствующие резолюции СБ ООН", - отметил пресс-секретарь президента.