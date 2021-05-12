Почему нужно осваивать месторождения нефти и газа в Арктике

Правительство готовит новые меры налоговой поддержки для геологоразведочных работ в Арктике. На фоне агрессивно продвигаемой в мире экологической повестки и данных о уже существующих запасах нефти и газа в России стимулирование поиска новых месторождений ископаемого сырья может показаться необычным решением. Но льготы получат только экономически выгодные проекты, которые окажут влияние на развитие всего Арктического региона.

В пресс-службе минприроды "РГ" сообщили, что меры поддержки должны быть адресными и востребованными. Сейчас идет подготовительная работа. Роснедра актуализируют информацию по запасам, а работающие в Арктической зоне компании заявляют о необходимых льготах по своим направлениям. После анализа полученных данных, к 24 мая 2021 года, будут представлены предложения о мерах налогового стимулирования геологоразведочных работ в Арктике.

Ранее глава минприроды Александр Козлов заявил, что обеспеченность запасами нефти в России при текущей добыче составляет 59 лет, природным газом - 103 года. Учитывая недолгий век, который отводят углеводородам сторонники чистой энергетики, этого объема должно хватить нашей стране с лихвой. Но нюанс заключается в том, что даже если все пойдет по "зеленому" сценарию, в 2040-2050 годах будет достигнут лишь паритет в использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и ископаемого сырья.

Качество запасов нефти и газа в России ухудшается, значительная часть из них относится к трудноизвлекаемым, и их разработка требует вложений дополнительных средств. Поэтому совсем не все запасы из уже имеющихся окажется выгодно извлекать из недр, особенно учитывая нестабильность цен на энергоресурсы.

Далеко не все запасы нефти и газа в России выгодно извлекать из недр

"В последние годы открываются в основном мелкие и очень мелкие месторождения нефти и газа", - говорит заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Лицензии на разведку и добычу выданы только на треть перспективных площадей. Остальные находятся в труднодоступных районах, в том числе в Арктической зоне.

Поиск и разработка новых месторождений в Арктике могут оказаться выгодным делом, этому способствуют арктические льготы, которые обнуляют большинство налогов, считает партнер Департамента налогов и права "Делойт" в СНГ Андрей Панин.

Но речь идет не только об углеводородах. По мнению начальника Управления аналитических исследований "Универ Капитал" Дмитрия Александрова, есть возможности для запуска новых месторождений металлов и железорудного сырья, тем более что мировые цены сейчас находятся на комфортных уровнях.

Для Арктической зоны любой запускаемый проект означает создание рабочих мест, а отсутствие постоянной работы одна из причин оттока населения из региона. Каждое новое месторождение - от 100 до 1000 рабочих мест. Новое предприятие по переработке нефти или газа - уже несколько тысяч. Любой новый проект потребует создания инфраструктуры - транспортной, энергетической, сферы услуг и торговли.

Кроме этого новые проекты в Арктике необходимы для развития Северного морского пути (СМП). Львиная доля грузоперевозок по нему приходится на сырье - нефть, СПГ и уголь. Без роста их добычи в Арктике увеличить грузопоток по СМП не получится, не говоря уже о достижении рентабельности ледокольной проводки в восточном направлении.



