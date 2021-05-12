Посол Боснии и Герцеговины: Россия - это конструктивный партнер

На Балканах хорошо помнят о том, что именно солдаты и офицеры Красной Армии освободили регион от фашистов. При этом здесь фиксируют позитивную и конструктивную роль Москвы, стремящуюся обеспечить мир и стабильность на полуострове, в том числе за счет расширения своего экономического присутствия. Такую позицию в интервью "Российской газете" выразил посол Боснии и Герцеговины в Москве Желько Самарджия.

Высокопоставленный дипломат рассказал о том, что постоянный представитель Боснии и Герцеговины при ОБСЕ присоединился к заявлению по случаю 76-летия Победы во Второй мировой войне (под документом подписались Азербайджан, Армения, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан, Сербия, Беларусь и Российская Федерация), в рамках которого была подтверждена приверженность указанных государств идее свободного, демократического, общего и неделимого евразийского и евроатлантического сообщества безопасности.

"Попытки фальсификации истории, к сожалению, не прекращаются, - отметил Желько Самарджия. - Все республики бывшей Югославии, в том числе и Босния и Герцеговина, внесли заметный вклад в антифашистское движение на Балканах. Поэтому БиГ присоединилась к обозначенному заявлению в ОБСЕ. В нашем регионе помнят о том, что именно солдаты и офицеры Красной Армии освободили его от фашистов, ценят огромные жертвы, принесенные народами Советского Союза в борьбе с "коричневой чумой". При этом следует констатировать, что, например, в Республике Сербской 9 мая - это национальный праздник. Однако на Западе пытаются принизить роль советского солдата в освобождении Европы. В свою очередь в России и на постсоветском пространстве празднование Дня Великой Победы происходит все более масштабно: молодежь привлекается к организации торжественных мероприятий, что обеспечивает столь необходимую связь и преемственность между разными поколениями".

Посол сделал акцент на том, что России играет исключительно конструктивную роль на Балканах, пытается расширить свое экономическое присутствие в регионе. Дипломат считает, что любые западные попытки навязать мнение о наличии какого-либо здесь негативного влияния РФ являются не более чем обычной пропагандой. "Босния и Герцеговина заинтересована в привлечении инвестиций из РФ, - констатировал он. - При этом хорошо известно, что Москва выступает одним из гарантов Дейтонских мирных соглашений, обеспечивающих мир в нашей стране. В декабре 2020 года в ходе пресс-конференции в Восточном Сараево глава российского МИД Сергей Лавров призвал к неукоснительному соблюдению основополагающих дейтонских постулатов, подразумевающих решение всех возникающих в Боснии и Герцеговине проблем исключительно через взаимоуважительный внутриполитический диалог, поиск баланса интересов, компромиссов и консенсуса при полном соблюдении принципов невмешательства извне в боснийские дела. Это демонстрирует корректное и уважительное отношение Москвы ко всем участникам внутрибоснийского диалога".