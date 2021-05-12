Новости

Минсельхоз США спрогнозировал сохранение за РФ лидерства в экспорте пшеницы 22:54
В Москве наступило метеорологическое лето 22:31
Искусственный интеллект будет управлять такси и ставить диагнозы 22:26
Посол Боснии и Герцеговины: Россия - это конструктивный партнер 22:17
Три авиакомпании США отменили рейсы в Тель-Авив на фоне напряженности в регионе 22:09
Космический аппарат НАСА обнаружил постоянный гул глубоко в космосе 21:35
Фанаты "Локомотива" закидали бутылками вратаря "Крыльев" 21:22
Генсек ООН заявил о ключевой роли "Спутника V" в процессе вакцинации в мире 21:20
Кириенко возглавил наблюдательный совет общества "Знание" 21:02
Упавшее от ветра дерево убило пенсионерку в Подмосковье 20:56
ХАМАС сообщил о запуске 130 ракет по израильским городам 20:52
До 302 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 20:47
Сергей Шойгу и министр обороны Армении обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе 20:06
Москвичей попросили не выходить на улицу 19:56
Глава ОПЗЖ Медведчук заявил, что ознакомился с обвинениями против него 19:49
Лавров и Блинкен обсудили предложение Вашингтона о встрече президентов РФ и США 19:45
Ракетный удар разрушил офисную высотку в Газе с редакциями местных СМИ 19:34
МИД РФ озвучил позицию России по Договору по открытому небу 19:27
Умер народный артист РФ, экс-солист Большого театра Владимир Редькин 19:26
Проворов сыграет за сборную России на чемпионате мира 19:08
Ректор РХТУ Мажуга предложил поощрять граждан за раздельный сбор мусора 18:55
Новый сайт парламента Болгарии взломали сразу после запуска 18:54
Под Тверью будут судить парня, готовившего теракт на 9 мая 18:33
Акцию "Сад памяти" встретили горняки Кузбасса – угольного "сердца" России 18:28
В Израиле сообщили о гибели военного при обстреле из сектора Газа 18:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
12.05.2021 22:17
Рубрика: В мире

Посол Боснии и Герцеговины: Россия - это конструктивный партнер

Текст: Александр Борисов
Посол Боснии и Герцеговины в России Желько Самарджия. Фото: Александр Борисов Посол Боснии и Герцеговины в России Желько Самарджия. Фото: Александр Борисов
Посол Боснии и Герцеговины в России Желько Самарджия. Фото: Александр Борисов

На Балканах хорошо помнят о том, что именно солдаты и офицеры Красной Армии освободили регион от фашистов. При этом здесь фиксируют позитивную и конструктивную роль Москвы, стремящуюся обеспечить мир и стабильность на полуострове, в том числе за счет расширения своего экономического присутствия. Такую позицию в интервью "Российской газете" выразил посол Боснии и Герцеговины в Москве Желько Самарджия.

Фото: EPA-EFE/Toms Kalnins
Посольство РФ в БиГ: Смысл существования НАТО – это борьба с Россией

Высокопоставленный дипломат рассказал о том, что постоянный представитель Боснии и Герцеговины при ОБСЕ присоединился к заявлению по случаю 76-летия Победы во Второй мировой войне (под документом подписались Азербайджан, Армения, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан, Сербия, Беларусь и Российская Федерация), в рамках которого была подтверждена приверженность указанных государств идее свободного, демократического, общего и неделимого евразийского и евроатлантического сообщества безопасности.

"Попытки фальсификации истории, к сожалению, не прекращаются, - отметил Желько Самарджия. - Все республики бывшей Югославии, в том числе и Босния и Герцеговина, внесли заметный вклад в антифашистское движение на Балканах. Поэтому БиГ присоединилась к обозначенному заявлению в ОБСЕ. В нашем регионе помнят о том, что именно солдаты и офицеры Красной Армии освободили его от фашистов, ценят огромные жертвы, принесенные народами Советского Союза в борьбе с "коричневой чумой". При этом следует констатировать, что, например, в Республике Сербской 9 мая - это национальный праздник. Однако на Западе пытаются принизить роль советского солдата в освобождении Европы. В свою очередь в России и на постсоветском пространстве празднование Дня Великой Победы происходит все более масштабно: молодежь привлекается к организации торжественных мероприятий, что обеспечивает столь необходимую связь и преемственность между разными поколениями".

Посол сделал акцент на том, что России играет исключительно конструктивную роль на Балканах, пытается расширить свое экономическое присутствие в регионе. Дипломат считает, что любые западные попытки навязать мнение о наличии какого-либо здесь негативного влияния РФ являются не более чем обычной пропагандой. "Босния и Герцеговина заинтересована в привлечении инвестиций из РФ, - констатировал он. - При этом хорошо известно, что Москва выступает одним из гарантов Дейтонских мирных соглашений, обеспечивающих мир в нашей стране. В декабре 2020 года в ходе пресс-конференции в Восточном Сараево глава российского МИД Сергей Лавров призвал к неукоснительному соблюдению основополагающих дейтонских постулатов, подразумевающих решение всех возникающих в Боснии и Герцеговине проблем исключительно через взаимоуважительный внутриполитический диалог, поиск баланса интересов, компромиссов и консенсуса при полном соблюдении принципов невмешательства извне в боснийские дела. Это демонстрирует корректное и уважительное отношение Москвы ко всем участникам внутрибоснийского диалога".

В мире Европа Босния и Герцеговина

Главное сегодня

Генсек ООН заявил о ключевой роли "Спутника V" в процессе вакцинации в мире
Песков высоко оценил действия учителей в казанской школе
Лавров и Блинкен обсудили предложение Вашингтона о встрече президентов РФ и США
Сборная России обыграла Швецию в матче Евротура
МИД РФ осудил насилие в отношении мирных жителей Израиля и Палестины
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия