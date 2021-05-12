Новости

Умер самый старый актер планеты, звезда фильмов Хичкока Норман Ллойд 09:23
Создатели объяснили "убийственный" дизайн Су-57 09:18
Индия установила новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки 08:55
Бразилия отказалась от препарата AstraZeneca при вакцинации беременных 08:22
Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья 07:55
Володин сообщил о подготовке мер по ограничению использования пальмового масла 07:52
Омбудсмен: Устроивший стрельбу в школе Казани на учете не состоял 07:42
Овечкин установил антирекорд по голам за сезон 07:15
Во Франции глава генштаба призвал военных уйти в отставку из-за письма властям 06:37
Оливер Стоун заявил о развязанной против России информационной войне 06:33
В МИД рассказали об источниках кибератак на Россию в 2020 году 06:14
На Кубе начали прививать от COVID-19 местным препаратом Abdala 06:08
Армия Израиля заявила о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС 05:55
Власти Флориды объявили режим ЧП из-за перебоев в поставках топлива 05:28
В России предложили ввести бонусы для привитых от COVID-19 пассажиров 04:51
В ВОЗ сообщили о снижении числа заражений и смертей от COVID-19 в мире 04:37
НАСА: Россия и США будут вместе искать причины утечки воздуха на МКС 03:30
Жертвами израильских авиаударов по сектору Газа стали еще три человека 02:56
Военные Сирии при поддержке ВКС уничтожили более трехсот террористов 02:19
Турция с 15 мая отменит ПЦР-тесты на COVID-19 для туристов из 16 стран 02:08
США продлили на год санкции против Йемена 00:53
Спецпосланник ООН призвал Палестину и Израиль остановить насилие 00:51
Армия Израиля сообщила о запуске свыше 600 ракет из сектора Газа 00:31
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности 00:24
Трамп объяснил конфликт на Ближнем Востоке слабостью Байдена 00:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Сколько потеряла экономика от нерабочих дней в мае
Сколько потеряла экономика от нерабочих дней в мае
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
12.05.2021 05:37
Рубрика: В мире

Для решения антикризисных задач

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 102(8453)
Власти Киргизии начали преобразовывать исполнительную вертикаль в соответствии с нормами новой Конституции. Указом президента КР Садыра Жапарова правительство переименовали в кабинет министров и расширили его структуру. К тринадцати министерствам и ведомствам добавили три новые структуры. Их создали в соответствии с программным курсом главы республики.

Так, к примеру, структура кабинета министров пополнилась министерством по продвижению и защите инвестиций. Тем самым власти показали намерение изменить деловой климат и справиться с экономическим кризисом, вызванным пандемией.

Фото: Темир Сыдыкбеков
Размер госдолга Киргизии приблизился к пяти миллиардам долларов

- Тяжелая экономическая ситуация диктует необходимость без промедления переходить к решительным действиям, - объяснил структурные изменения коллегам на первом же рабочем совещании председатель кабмина Улукбек Марипов. - Президент поставил перед кабинетом министров ряд антикризисных задач, которые должны быть выполнены. В первую очередь - максимальное улучшение условий ведения бизнеса. Именно для этого и создано министерство по продвижению и защите инвестиций. Также стоит задача усилить работу по защите частной собственности и развитию третейского суда. Кроме того, важно расширить возможности развития внешней торговли и экспортного потенциала. Эти и ряд других немаловажных задач нам предстоит выполнить. Все они направлены на улучшение условий жизни населения.

Еще одно новое ведомство в структуре правительства - министерство цифрового развития. Его название говорит само за себя. Под крылом ведомства предполагается объединить все цифровые платформы и проекты, реализуемые государством.

Третьим новичком в правительстве стал Госкомитет по экологии и климату. Предполагается, что такое ведомство сможет более эффективно заниматься охраной природы, чем это удавалось чиновникам ранее.

В новом правительстве вместе с тем практически не появилось новых лиц. Большинство прежнего состава министерской команды сохранило портфели. Руководство сменилось только в министерстве образования и науки.

Кстати

Структура правительства в Киргизии за последние три месяца изменилась уже во второй раз. Первое преобразование имело целью оптимизировать кабинет министров и ликвидировать часть дублирующих друг друга ведомств. В результате госорганы были частично объединены. Количество министров сократилось до шестнадцати.

В мире экс-СССР Киргизия

Главное сегодня

В МИД рассказали об источниках кибератак на Россию в 2020 году
Оливер Стоун заявил о развязанной против России информационной войне
В России предложили ввести бонусы для привитых от COVID-19 пассажиров
НАСА: Россия и США будут вместе искать причины утечки воздуха на МКС
Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия