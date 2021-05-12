Власти Киргизии начали преобразовывать исполнительную вертикаль в соответствии с нормами новой Конституции. Указом президента КР Садыра Жапарова правительство переименовали в кабинет министров и расширили его структуру. К тринадцати министерствам и ведомствам добавили три новые структуры. Их создали в соответствии с программным курсом главы республики.

Так, к примеру, структура кабинета министров пополнилась министерством по продвижению и защите инвестиций. Тем самым власти показали намерение изменить деловой климат и справиться с экономическим кризисом, вызванным пандемией.

- Тяжелая экономическая ситуация диктует необходимость без промедления переходить к решительным действиям, - объяснил структурные изменения коллегам на первом же рабочем совещании председатель кабмина Улукбек Марипов. - Президент поставил перед кабинетом министров ряд антикризисных задач, которые должны быть выполнены. В первую очередь - максимальное улучшение условий ведения бизнеса. Именно для этого и создано министерство по продвижению и защите инвестиций. Также стоит задача усилить работу по защите частной собственности и развитию третейского суда. Кроме того, важно расширить возможности развития внешней торговли и экспортного потенциала. Эти и ряд других немаловажных задач нам предстоит выполнить. Все они направлены на улучшение условий жизни населения.

Еще одно новое ведомство в структуре правительства - министерство цифрового развития. Его название говорит само за себя. Под крылом ведомства предполагается объединить все цифровые платформы и проекты, реализуемые государством.

Третьим новичком в правительстве стал Госкомитет по экологии и климату. Предполагается, что такое ведомство сможет более эффективно заниматься охраной природы, чем это удавалось чиновникам ранее.

В новом правительстве вместе с тем практически не появилось новых лиц. Большинство прежнего состава министерской команды сохранило портфели. Руководство сменилось только в министерстве образования и науки.

Кстати



Структура правительства в Киргизии за последние три месяца изменилась уже во второй раз. Первое преобразование имело целью оптимизировать кабинет министров и ликвидировать часть дублирующих друг друга ведомств. В результате госорганы были частично объединены. Количество министров сократилось до шестнадцати.