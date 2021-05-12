Правительство поддержит молодых ученых жильем

В правительстве РФ думают о том, как поддержать молодых ученых. Среди актуальных мер - помощь с жильем и закрепление особого статуса за исследователями в возрасте до 35 лет.

"Мы обсуждали со студентами и преподавателями вопросы финансирования науки... Говорили о необходимости закрепить такое понятие или такой статус, как молодой ученый" , - сказал премьер-министр Михаил Мишустин, который выступил в среду в Госдуме с ежегодным отчетом правительства.

По словам Мишустина, больше всего молодежь волнуют жилищные сертификаты, чтобы можно было получить жилье. Все это, отметил премьер, сегодня отражено в порученческих пунктах и работе, которую ведет правительство.

Кстати, ранее в интервью "РГ" замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко рассказал, что сейчас система поддержки молодых ученых в России очень эффективна. В частности, кандидаты наук до 30 лет и доктора наук до 40 лет могут претендовать на получение жилищной субсидии. И эту практику планируется распространить на профессорско-преподавательский состав вузов и НИИ.

Выступая в Госдуме, Михаил Мишустин напомнил, что на высшее образование на 2021 год правительством выделено 540 млрд рублей. В три раза больше средств выделено на обновление материально-технической базы вузов.

Кроме того, увеличено число бюджетных мест в вузах до 2024 года и дополнительно на это выделено 70 млрд рублей. Кроме того, с 2021 года обеспечено полное финансирование подготовки студентов в размере 32 млрд рублей ежегодно.