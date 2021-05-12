Представлен доклад к старту председательства РФ в Арктическом совете

В этом году исполняется 25 лет Арктическому совету - уникальному форуму восьми приполярных стран (РФ, США, Канады, Финляндии, Исландии, Дании, Швеции и Норвегии), чьи министры иностранных дел раз в два года собираются по-соседски, чтобы подвести итоги сотрудничества в регионе, по возможности отставив в сторону политические разногласия. Вот уже совсем скоро, на министерской сессии 19-20 мая в Рейкьявике, эстафета председательства перейдет от хозяев-исландцев к России.

По такому случаю Российский совет по международным делам представил свой новый доклад "Арктический совет: статус и деятельность". На презентацию в пресс-центр МИА "Россия сегодня" пришли его авторы, а специальным гостем стал посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов. Дипломат рассказал о том, как идет подготовка к предстоящему заседанию и что важного и интересного подготовила Москва к повестке своего председательства.

Рейкьявик ждет

"Подготовка к предстоящей министерской встрече в Рейкьявике идет полным ходом, - подтвердил Николай Корчунов. - Идет работа над проектом итоговой Декларации - она находится в высокой степени готовности, над Стратегическим планом (долгосрочных целей развития - прим. "РГ"). Мы надеемся, что в этот юбилейный для Арктического совета год встреча министров ознаменуется политически емкими документами, которые будут учитывать вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня и помогут мобилизовать всех участников и наблюдателей на совместную работу ради устойчивого развития региона".

Напомним, что в 2019 году, когда глава российского МИД Сергей Лавров прилетал на встречу с коллегами по Арктическому совету в финский заполярный городок Рованиеми, участникам так и не удалось принять итоговую декларацию - вместо этого, как писала "РГ", они ограничились более скромным заявлением о приоритетах. В кулуарах форума дали понять, что к фиаско привела позиция США, которые категорически отказались включать в текст любые упоминания о Парижском соглашении по климату (администрация Трампа как раз находилась в процессе выхода из него).

Николай Корчунов подтвердил, что именно Соединенные Штаты "стали причиной затруднений", ведь решения в рамках Арктического совета принимаются консенсусом, которого тогда не было. "Политика новой администрации (в первый же день своего президентства Джо Байден подписал указ о возвращении Вашингтона к обязательствам по Парижскому соглашению - прим. "РГ") возвращает Америку к политике Обамы, может, с некоторой корректировкой. В любом случае изменения налицо. Могу отметить конструктивные и рабочие отношения, которые сложились у меня со старшим должностным лицом США в Совете - Мередит Рубин, - признал российский дипломат. - Есть общее понимание проблем, с которыми сталкивается регион. По каким-то вопросам могут возникать разногласия, но они в основном носят тактический характер и разрешаются в диалоге".

Как напомнил главный автор доклада РСМД, заведующий кафедрой международного права МГИМО Александр Вылегжанин, на полях Арктического совета удалось согласовать несколько договоров, которые обязательны к исполнению для всех без исключения стран-участниц. Например - Соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике 2011 года или Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью 2013 года. А главное, все эти договоренности не только остались на бумаге, но и реально работают! Так что Арктический совет по-прежнему остается самой представительной и конструктивной в регионе площадкой, хотя атмосфера, в которой приходится работать участникам, в последние годы далека от потепления.

И людям, и птицам

"Мы очень верно говорим о том, что Россия имеет самое протяженное побережье в Северном Ледовитом океане, что у нас вследствие этого самые большие внутренние морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона. Но иногда мы забываем о том, что именно в России живет самое большое по численности население за пределами Северного полярного круга. А это очень важно. То, что Россия делает акцент на человеческое измерение, на людей, на природоохрану, - правильно и отвечает интересам всех приарктических государств", - отметил Александр Вылегжанин.

Другой участник круглого стола, директор федерального автономного научного учреждения Восточный центр государственного планирования ("Востокгосплан") Михаил Кузнецов рассказал о нескольких совместных "полевых" исследованиях, которые удалось провести в прошлом, "ковидном" году. Среди них - проект по динамике вечной мерзлоты и ее последствий для сельского хозяйства. "Эта тема остается безусловным приоритетом для всех стан, в том числе неарктических. Государства, которые находятся ниже "ватерлинии", внимательно следят за ситуацией, ведь в случае повышения уровня Мирового океана они будут затоплены. Другие наши проекты касаются, например, цифровизации. Мы разрабатываем такой инструмент, как цифровой двойник Севморпути и арктической зоны. С помощью цифровых моделей прогнозируем, как будет меняться экономика, экология, социальная жизнь региона с учетом хозяйственной деятельности человека", - объяснил Кузнецов.

Все, что касается Северного морского пути, тесно связано с вкладом в приближение климатически нейтральной экономики, отмечают эксперты. Тут дело и в более выгодной логистике (по сравнению с теми же маршрутами контейнерных грузоперевозок, идущих через Суэцкий канал), и в снижении углеродного следа благодаря переводу части судов на топливо в виде сжиженного природного газа. "Севморпуть - в случае его задействования на круглогодичной основе - мог бы привести к сокращению эмиссии газов, регулируемый Парижским соглашением", - признал Николай Корчунов.

"Даже зарубежные коллеги признают: помимо ледоколов и умелой организации Россия могла бы получить еще одно несомненное преимущество, создав международную контейнерную линию между странами Европы и Азии - КНР, Японией, Республикой Корея. Это стало бы золотым веком развития морского транспортного потенциала в Арктике, - считает Александр Вылегжанин.

В приоритетах российского председательства - провести Конгресс по арктическому биоразнообразию. По словам Николая Корчунова, мы будем уделять большое внимание продвижению инициативы по защите мигрирующих птиц из Арктического региона. Ради сохранения перелетных птиц, улетающих зимовать в Азию и на Африканский континент, к исследованиям хотят подключить "транзитные" страны на пути маршрута пернатых. Кроме того, российские ученые надеются вместе с западными коллегами наблюдать за новыми видами флоры и фауны, которые появляются из-за потепления климата.

Хотя Арктический совет был задуман и действует как площадка сугубо гражданская, РФ как его участница постоянно обращает внимание на рост военной активности в регионе. "Видим признаки нарастания военно-политической напряженности, рост активности контингентов стран-членов НАТО, в том числе из неарктических государств. С этими контингентами в регион приходят новые риски, которые не могут нас не настораживать. Риск гонки вооружений в Арктике нельзя недооценивать, - признал Николай Корчунов. - И тот дух конструктивного сотрудничества, который есть в Арктическом совете, для нас было бы важно перенести и на военно-политическую сферу".

По его словам, Россия готова к многосторонним контактам по военной линии, которые были бы нацелены на выработку мер доверия, снижение напряженности, предотвращение конфликтных ситуаций. Правда, как писала "РГ", регулярные встречи начальников генштабов вооруженных сил стран Арктического совета не проводятся с 2014 года - по инициативе западных стран.

Из доклада РСМД "Арктический совет: статус и деятельность"

- Именно на территории России за пределами Северного полярного круга проживает наибольшее (по численности) население. Именно экономика России в наибольшей степени связана с природными ресурсами Севера. Именно российское побережье, выходящее к Северному Ледовитому океану, - самое протяженное в мире. Именно Северный морской путь, проходящий вдоль российского арктического побережья, объективно требует инфраструктурного, инвестиционного развития, нестандартных технологических инноваций. Огромные пространства морей Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, примыкающие к побережью России, составляющие часть ее 200-мильной экономической зоны, могут стать масштабной базой (на десятилетия вперед) рационального промысла живых ресурсов, развития морской медицины, экотуризма и рекреационной деятельности, если сохранить незагрязненной морскую среду в Арктике. Поддержание природоохранной безопасности в Северном Ледовитом океане, особенно в его морях, не означает, однако, следование радикальной правовой политике: нормативным запретам на разработку нефтегазовых ресурсов на арктическом шельфе, что имеет место по законодательству США и Канады. Как показывает законодательный опыт Норвегии, при разработках арктического шельфа, приносящих в бюджет этой страны существенные поступления, важно принятие и соблюдение высочайших экологических стандартов, обеспечивающих защиту морской среды от загрязнения.