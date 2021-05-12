Сегодня открывается III Всероссийский съезд Российского общества "Знание". Как ему найти свое место в современном информационном мире? Об этом корреспондент "РГ" беседует с председателем общества Любовью Духаниной.

В свое время ЦК КПСС приравняло Общество "Знание" к уровню министерства 1-й категории. Его членами были тысячи академиков, десятки тысяч профессоров, сотни тысяч инженеров и врачей. Это машина по просвещению населения работала почти во всех уголках страны. Но времена изменились. Сегодня на человека обрушивается лавина информации. Википедия заменяет учебники, в YouTube за пару щелчков можно разыскать все что угодно. Как "Знанию" найти свое место в этом гигантском информационном море?

Любовь Духанина: Именно в таком информационном хаосе человеку более чем когда-либо необходим навигатор. Поэтому запрос на просветительскую деятельность сегодня огромен. Около 99% россиян говорят, что им необходимо постоянно обновлять свои знания. Такой результат дал опрос, проведенный нами совместно с Фондом "Национальные ресурсы образования" в 2019 году. Более половине респондентов (53%) новые знания необходимы для личного развития; 37% - для работы и повседневной жизни.

Что особо можно выделить? Чаще всего людям не хватает подсказок о жизни в современном мире - информации о работе различных служб и их обязанностях, правах при обращении к ним (49%). Крайне необходимы достоверная политическая информация из надежного авторитетного источника, анализ происходящих в стране и в мире событий (42%). Более трети опрошенным недостает информации о здоровом образе жизни и влиянии окружающей среды на здоровье. Треть респондентов отмечают нехватку данных из мира экономики и финансов, четверть - информации о современной технике и технологиях, перспективных научных разработках, фактов из мира психологии и человеческих отношений, рассказов о передовой науке простым языком. Пятую часть респондентов интересует информация, которую можно использовать в быту, - интересные кулинарные рецепты, подсказки по домоводству, навигатор по выбору мебели, техники.

Казалось бы, все это можно найти в интернете. Но многие сомневаются в достоверности и неангажированности создателей контента. Так вот, общество "Знание" стремится дать человеку предельно корректную, объективную, максимально полную информацию по каждому вопросу. Говоря образно, она должна быть со знаком качества. Причем не только просвещать человека, но и учить анализировать, уметь самому отличать фейки от достоверных данных.

Сегодня самое сложное - привлечь внимание аудитории. Скажем, даже очень качественный канал "Культура" смотрит около 1 процента зрителей. Какие приемы вы используете, чтобы узнать интересы аудитории? И быстро на них отреагировать?

Любовь Духанина: Один из самых важных каналов коммуникации с аудиторией - социальные сети. Мы используем все возможные ресурсы маркетинга: это и выдача контента на основании запросов пользователей, и партнерское продвижение, и нативное размещение.

Чтобы лучше узнать свою аудиторию, регулярно проводим всевозможные опросы, данные которых используем при разработке и продвижения контента. Благодаря этому аудитория только одной нашей передачи может превышать миллион человек, как, например, интервью летчика-космонавта, дважды Героя СССР Бориса Волынова.

Общество "Знание" ассоциировалось прежде всего с высококлассным лектором, который часа два просвещал аудиторию. Но сегодня ее внимание, особенно молодежной, с ее клиповым сознанием, лекцией вряд ли надолго удержишь. У вас есть новые формы работы?

Любовь Духанина: По поводу лекций вы ошибаетесь. Как показывает опыт, они себя не изжили. Более того, они по-прежнему собирают большие, в том числе и молодежные аудитории. Но, конечно, развиваем и другие форматы. Самый доступный - проект "РОЗыск", научные знания за 120 секунд. Спикеры - это популярные блогеры, специалисты в конкретных темах. Очень популярен проект Science Slam - битва молодых ученых в формате стендапа. За 10 минут они с юмором, доступно и интересно рассказывают о своем исследовании. А победителя определяет аплодисментами аудитория. Особый интерес к этому проекту придает участие в нем ученых РАН. В 2020 году Science Slam в российских городах прошел одновременно в очном и онлайн-форматах, что позволило увеличить аудиторию до 1,8 млн слушателей.

Специально для самых юных проводится конкурс "Школьная наука", где ребята рассказывают о науке своим сверстникам в социальных сетях и YouTube. Среди многих конкурсов взрослых хочу выделить один. Это номинация "Мои открытые университеты" конкурса "Моя страна - моя Россия". Проекты принимаются только при условии, что ректор вуза гарантирует внедрение этой разработки. Участники описывают свое видение модели вуза, планы повышения качества образования в региональных университетах, развитие предпринимательских компетентностей студентов и т.д. Все эти идеи должны быть готовыми к внедрению и работать на развитие целого региона.

Вы нашли себя в цифровом мире? Какова технология работы с разными аудиториями?

Любовь Духанина: Чтобы в наших онлайн-мероприятиях смогли поучаствовать пожилые люди, не очень уверенно пользующиеся интернетом, мы сотрудничаем с библиотеками и центрами социального обслуживания. К некоторым мероприятиям подключаются свыше 400 таких удаленных зрительных залов. Кстати, именно для того, чтобы помочь гражданам "третьего" возраста освоить цифровые технологии и активно участвовать в общественной жизни, мы организуем курсы цифровой грамотности и даже создали новую профессию "цифровой куратор". Для молодежной аудитории стараемся выбирать интересных им спикеров с собственной аудиторией: блогеров, актеров, музыкантов, телеведущих. Совокупная личная аудитория наших партнеров превышает 7 млн человек.

Среди ваших проектов есть "Жить без коррупции". Как он возник? В чем суть?

Любовь Духанина: С 2018 года общество "Знание" - участник Национального плана противодействия коррупции. Для изучения этого феномена мы провели Всероссийский опрос с участием 2,5 тысяч респондентов. Оказалось, что около 56 процентов хотя бы однажды давали взятку. Каждый третий респондент отметил, что с помощью коррупции в России можно решить любые - как бытовые, так и деловые - вопросы. Со взяточничеством люди чаще всего сталкиваются в наиболее значимых сферах общественной жизни. Около 40 процентов опрошенных давали взятку медикам, почти столько же - сотрудникам ГИБДД. Каждый третий платил работникам сферы образования, каждый шестой - полицейским и сотрудникам сферы ритуальных услуг. Средний размер взятки, который нам удалось установить в ходе опроса, - 23 тысячи рублей. При этом максимальная - 10 миллионов, а минимальная не достигает и тысячи рублей. Хочу отметить, что люди достаточно откровенно и подробно рассказывали нам о ситуациях, в которых они были вынуждены дать взятку. Эти истории стали основой сценариев видеороликов нашего проекта "Жить без коррупции".

Почти половине людей не хватает подсказок о жизни в современном мире - информации о работе различных служб и их обязанностях, правах при обращении к ним

Сегодня один из острейших вопросов - борьба с искажением истории. Учитывая, какие мощные силы за границей сейчас занимаются этой темой, что можете противопоставить?

Любовь Духанина: Главный прием исторического мифотворчества хорошо известен: не подменять факты, а встраивать их в определенную идеологическую матрицу. Общество "Знание" совместно с институтами и вузами создало собственную научную школу развенчания мифов и фальсификации истории. Учеными разработан уникальный алгоритм деконструкции мифов. Перый шаг - определение его первоисточника, степени достоверности информации, а также политического контекста происхождения и распространения мифа.

Уже разработан специальный курс, который включен в систему высшего образования. Например, в МГУ на факультете политологии введена учебная дисциплина "Историческая политика". А в Московском государственном областном университете в учебные планы подготовки историков и учителей истории внесен предмет "Критика антироссийских исторических мифов". Эти же принципы мы используем при создании исторических лекций и видеоконтента.

Справка РГ

Общество "Знание" это:

85 - региональных отделений в России

Аудитория за 5 лет - более 18 млн человек

Порталом "Знания" интересуются граждане из 105 стран мира (znanierussia.ru)

Аккаунт в Instagram - 700 тысяч просмотров в месяц

Проект "Жить без коррупции" - 3,5 миллиона просмотров