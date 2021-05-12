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12.05.2021 11:37
Рубрика: Общество

Программа поддержки вузов "Приоритет-2030" будет запущена до конца мая

Текст: Ксения Колесникова

Около 21 миллиарда рублей было направлено на поддержку российских вузов и научных организаций в период пандемийных ограничений. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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- В условиях ограничений из-за новой коронавирусной инфекции поддержали вузы и научные организации, - цитирует Михаила Мишустина ТАСС. - Направили на это почти 21 млрд рублей.

Выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, он также сообщил, что на обновление приборной базы в сфере науки направлено более 13 млрд рублей. Гранты получили более 200 организаций.

При этом обновляется материально-техническая база вузов, идет капремонт общежитий.

- На эти цели направили около 18 млрд рублей, - сообщил глава кабмина. Такую поддержку получили почти 400 вузов в 82 регионах России.

Михаил Мишустин напомнил: по поручению президента в 2020 году в вузах было открыто около 12 тысяч новых бюджетных мест. В последние годы практически удвоилось количество бюджетных мест по специальностям цифровой экономики. Он также сообщил, что программа поддержки вузов "Приоритет-2030" будет запущена до конца мая.

- Уже разработана и до конца мая этого года будет запущена новая программа поддержки университетов "Приоритет-2030", - подчеркнул глава кабмина.

Эта программа направлена на развитие исследований, разработок, образования и инноваций, территорий и технологий. В ней будут участвовать не менее 100 университетов, отобранных по конкурсу. В программу будут вовлечены отраслевые (транспортные, медицинские, аграрные, творческие, педагогические, и т. п.) и региональные вузы.

Председатель правительства РФ подчеркнул, что один из приоритетов - укрепление, качественное наращивание потенциала сети современных вузов по всей стране. Продолжится совершенствование системы высшего образования за счет усиления роли университетов в социально- экономическом и научно-технологическом развитии России.

Общество Образование Отчет Михаила Мишустина в Госдуме

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