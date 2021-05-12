Производителям лекарств будет проще маркировать свою продукцию, а также выпускать ее в гражданский оборот и отслеживать рынок сбыта.

Об этом 12 мая на фармацевтическом форуме в Санкт-Петербурге рассказал руководитель направления "Фарма" Центра развития перспективных технологий Егор Жаворонков.

По его словам, система мониторинга движения лекарственных препаратов, которая присваивает цифровые коды, будет автоматически определять жизненно-важные препараты (ЖНВЛП), цены на которые регулируются государством. Для них маркировка бесплатная.

"В ближайшее время мы привяжем коды маркировки к предельной отпускной цене, чтобы автоматизировать их присвоение для лекарств ЖНВЛП, а также дешевых препаратов, стоимостью ниже 20 рублей. Единственное, что нужно будет сделать участникам оборота - актуализировать предельные отпускные цены в системе мониторинга движения лекарственных препаратов", - сказал Жаворонков.

Во-вторых, лекарства с присвоенными им кодами маркировки будут вводиться в гражданский оборот автоматически после получения сведений о них в Росздравнадзоре.

В-третьих, производители лекарств по запросу будут получать из системы маркировки отчеты об объемах продаж своей продукции и смогут предоставлять доступ к ним другим участникам оборота. Жаворонков напомнил, что система уже начала формировать отчеты об остатках препаратов на рынке. Все это позволит производителем определить спрос на свою продукцию, и если потребуется - увеличить объемы производства.

Маркировка лекарств в России стала обязательной с 1 июля 2020 года. Немаркированные лекарства могут легально находиться в обороте до истечения срока их годности, если они произведены до 1 июля 2020 года или до 1 октября 2020 года, если на них получены разрешения спецкомиссии.