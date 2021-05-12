Производителям лекарств будет проще маркировать свою продукцию

Новости

Акцию "Сад памяти" встретили горняки Кузбасса – угольного "сердца" России 18:28
В Израиле сообщили о гибели военного при обстреле из сектора Газа 18:19
Минпромторг предложил изменить систему требований к безопасности продукции 18:17
Суд оштрафовал Тelegram на 5 млн рублей за противоправную информацию 17:32
Рэперу Моргенштерну не разрешили выступить в Петербурге 17:31
МИД РФ осудил насилие в отношении мирных жителей Израиля и Палестины 17:29
Карацев обыграл Медведева на турнире в Риме 17:26
Валерий Фальков назвал три приоритетных направления в науке 17:26
Умершего от COVID актера Владимира Качана похоронили в Москве 17:09
Сильный ветер повалил деревья в Москве 17:06
Российский истребитель сопроводил самолеты Франции в небе над Черным морем 16:59
Абрамченко: Цены на продовольствие в России растут умереннее мировых 16:57
МИД РФ: Соглашение России и Украины по туризму прекратило свое действие 16:52
Борт МЧС с раненными при стрельбе в Казани прибыл в Москву 16:43
Путин объяснил отток населения из Омской области 16:22
До 2023 года почти все госуслуги будут доступны онлайн 16:20
Объявлены лауреаты Межгосударственной премии "Звезды Содружества" 16:20
Китай показал новейшую подлодку 16:20
СБУ включила рэпера Моргенштерна в список угроз национальной безопасности 16:13
Хуснуллин: Судьба льготной ипотеки определится к середине июня 16:11
Более 2,5 тыс. IT-компаний появилось после объявления мер поддержки 16:09
Ливни в Москве и Подмосковье задержатся на пять дней 16:07
Новак: Средства ФНБ могут пойти на энергообеспечение БАМа и Транссиба 16:06
ЦБ хочет давать налоговый вычет по ИИС только по российским бумагам 15:59
Синоптик предупредил об аномальной погоде в Московском регионе 15:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
12.05.2021 18:10
Рубрика: Экономика

Производителям лекарств будет проще маркировать свою продукцию

Текст: Елена Манукиян
Производителям лекарств будет проще маркировать свою продукцию, а также выпускать ее в гражданский оборот и отслеживать рынок сбыта.

Об этом 12 мая на фармацевтическом форуме в Санкт-Петербурге рассказал руководитель направления "Фарма" Центра развития перспективных технологий Егор Жаворонков.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Кабмин продлит регистрационные удостоверения лекарств от COVID-19

По его словам, система мониторинга движения лекарственных препаратов, которая присваивает цифровые коды, будет автоматически определять жизненно-важные препараты (ЖНВЛП), цены на которые регулируются государством. Для них маркировка бесплатная.

"В ближайшее время мы привяжем коды маркировки к предельной отпускной цене, чтобы автоматизировать их присвоение для лекарств ЖНВЛП, а также дешевых препаратов, стоимостью ниже 20 рублей. Единственное, что нужно будет сделать участникам оборота - актуализировать предельные отпускные цены в системе мониторинга движения лекарственных препаратов", - сказал Жаворонков.

Во-вторых, лекарства с присвоенными им кодами маркировки будут вводиться в гражданский оборот автоматически после получения сведений о них в Росздравнадзоре.

В-третьих, производители лекарств по запросу будут получать из системы маркировки отчеты об объемах продаж своей продукции и смогут предоставлять доступ к ним другим участникам оборота. Жаворонков напомнил, что система уже начала формировать отчеты об остатках препаратов на рынке. Все это позволит производителем определить спрос на свою продукцию, и если потребуется - увеличить объемы производства.

Маркировка лекарств в России стала обязательной с 1 июля 2020 года. Немаркированные лекарства могут легально находиться в обороте до истечения срока их годности, если они произведены до 1 июля 2020 года или до 1 октября 2020 года, если на них получены разрешения спецкомиссии.

Экономика Отрасли Фарминдустрия

Главное сегодня

Песков высоко оценил действия учителей в казанской школе
Мишустин осудил жадность производителей и торгсетей
Голикова исключила возможность локдауна осенью
МИД РФ не назвал имена высылаемых из России сотрудников посольства США
Российский истребитель сопроводил самолеты Франции в небе над Черным морем
Как снизить квартплату летом
Российские банки начали повышать ставки по вкладам