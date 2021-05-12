От чего зависит благополучие семей и какие профессии обречены на вымирание, в интервью "Российской газете" рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Есть ли еще какие-то способы стимулирования рождаемости кроме пособий?

Александр Сафонов: Здесь два направления кропотливой и системной работы. Во-первых, необходимо развивать экономику, в том числе малый бизнес. Именно таким образом можно обеспечить создание рабочих мест. К этому направлению можно отнести и задачи по реализации крупных инфраструктурных проектов, обеспечивающих занятость.

Во-вторых, это долговременная политика по снижению расходов семей на образование, медицину и культуру. Сами посудите, если семьи понимают, что содержание детей в долговременном периоде (до 18-22 лет) слишком дорого для них, то они будут планировать одного ребенка, опасаясь возможности попасть в сети бедности при разных житейских обстоятельствах: болезнь, потеря работы, развод, плата за среднее или высшее образование и т.п.

Государство, осознавая это, может продолжить начатые проекты по постепенному переходу ко всеобщему бесплатному высшему образованию. Президент сообщил в Послании Федеральному Собранию об увеличении доли бюджетных мест до 60% в 2021/22 учебном году. Нужно также продолжать внедрение бесплатного горячего питания, но уже для учащихся старших классов средней школы. Предоставлять ученикам бесплатные школьно-письменные принадлежности. Да и занятия в кружках и спортивных секциях тоже должны стать бесплатными для семей.

Особо важна инициатива по введению всеобщей бесплатной диспансеризации. Это не только способ раннего предупреждения заболеваний, но и способ снижения расходов на медицину семей. Легче и дешевле предупредить развитие заболевания, чем с ним бороться.

Средняя зарплата по стране - 50 тысяч рублей. Если есть кредиты или иные обязательные выплаты, то на жизнь остаются копейки. Как зарплаты поднимать?

Александр Сафонов: Это не только обязанности государства. Оно старается увеличивать зарплаты широкому кругу работников - врачам, учителям, ученым. Однако основные работодатели - это частные компании. Их, например, можно стимулировать увеличивать расходы на оплату труда через повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Совсем недавно еще были споры о необходимости его устанавливать на уровне прожиточного минимума, теперь это реальность и, как гарантия, - норма Конституции. Но надо постепенно двигаться дальше, в сторону доведения его до уровня сначала в 1,5 МРОТ, чтобы снизить зависимость семей с детьми от социальных пособий, а дальше и до 2 МРОТ. Это не только гарантия, но еще и стимул для внедрения трудосберегающих технологий, а значит, и для так необходимого нам технологического прорыва. Кроме того, следует помогать бизнесу создавать и развивать высокотехнологичные компании, где по определению применяется труд высококвалифицированных, а значит, и высокооплачиваемых работников.

Время существования профессий сокращается. Остается все меньше профессий, которые, полученные однажды, будут обеспечивать вас всю жизнь

Чтобы доходы росли, все-таки должна быть стабильная занятость. Но вот что сегодня делать людям с базовыми профессиями, например бухгалтерам? Все больше компаний заказывают у банков готовые продукты по бухгалтерскому учету.

Александр Сафонов: Время существования профессии сокращается. Остается все меньше профессий, с которых, обучившись один раз, можно уйти на пенсию. Таких профессий сейчас уже единицы. Наверное, вечной останутся профессии врача, учителя. Они особенные. В них присутствуют общение, сопереживание. И в медицине, и в образовании очень важную роль играет доверие пациента и учащегося.

В профессиях, где важную роль играет принятие определенных решений, роботы никогда не победят. Робот может быть инструментом, может быть помощником. Но он не сможет принимать решения. Да, наверное, столько бухгалтеров, сколько сейчас есть, и сколько еще обучаются, не нужно. Но профессия сама по себе все равно останется, просто будет приобретать другие задачи. Ведь бухгалтер - это не просто учетчик расходов-доходов, это человек, который оценивает эффективность расходов на те или иные составляющие себестоимости. Он будет приобретать все более заметную роль аудитора, консультанта по налогам.

Любой специалист, если он хочет остаться компетентным и конкурентоспособным на рынке, должен добавлять себе новые компетенции, осваивать новые инструменты. А вот под сильной угрозой в ближайшие 10 лет окажутся массовые профессии, такие как водитель. Уже сейчас во многих странах тестируют системы автопилотов. Это связано не только с разработкой "мозгов" для машин, это в том числе система позиционирования, которая взаимодействует с мобильной связью. К примеру, полностью можно автоматизировать и оставить метро без участия человека. То же самое может ждать тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы. Вот это серьезная угроза, представителям этих профессий уже сейчас надо думать, чем они могут заняться, если их место займет электроника. Смотрите, что произошло в пилотировании техники. Если раньше экипаж воздушного судна состоял из 5 человек - должен был быть и бортмеханик, и штурман, и второй пилот, то сейчас достаточно двух участников процесса, которые нажимают на кнопки. Настолько все автоматизировано. А в ближайшее время мы увидим, что самолет может пилотировать и один человек.

Потребность в продавцах тоже отпадет?

Александр Сафонов: Не уверен, пока конкуренция между роботами и людьми еще связана со стоимостью первых. Пока они дорогие, приоритет будет отдаваться людям.