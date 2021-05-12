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12.05.2021 18:57
Рубрика: Общество

Психологи: Школы не должны замалчивать травлю и буллинг

Текст: Ксения Колесникова
Трагедия в Казани еще раз показала, как несовершенна система работы с "проблемными" учениками. С молодыми людьми, которые могут нести угрозу. Ни на уровне школы, ни на уровне колледжа не удалось распознать будущего "скулшутера".
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Как понять, что ученик может быть опасен для общества? Кто может первым заметить проблему? Как с такими рисками работать? Об этом "Российской газете" рассказали специалисты факультета Юридической психологии МГППУ.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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"Вопросы достаточно сложные. Проблемы подростка не всегда ярко проявляются в его поведении, - рассуждает доцент кафедры юридической психологии и права факультета Юридической психологии МГППУ Наталья Богданович.

По словам эксперта, есть разные виды девиантного (проблемного - прим. ред) поведения. Оно может начаться еще до 12 лет, а иногда - даже в дошкольном возрасте. Есть признаки, по которым можно понять, что такому ребенку нужна помощь, чтобы ситуация не стала усугубляться. Это могут быть школьные прогулы, частые случаи обмана, побеги из дома, обидчивость, гневливость и другие. Общее - то, что эти проявления имеют стойкий характер, не эпизодический.

Но исследования показывают, что такая "картина" поведенческих трудностей не всегда характерна для "скулшутеров". Часто подростки, которые берут в руки оружие, наоборот, тихие, не выделяются среди сверстников. Они нередко подвергаются буллингу и травле, их часто не принимают сверстники. В такой ситуации они могут жить годами. Накапливаются обиды, чувство одиночества, а если подросток чувствителен к критике, то это повышает его уязвимость, снижает самооценку. Такие подростки не обращаются за помощью к родителям, сверстникам или специалистам, могут переживать (что важно - долго переживать!) и держать все в себе. Но напряжение копится, это усугубляет эмоциональное состояние, приводит к идее мести и в самых крайних тяжелых случаях - к реализации этой идеи.

"Здесь мы можем иметь дело также с проблемами психического здоровья, некоторых болезненных состояний или расстройств, которые неспециалист не может распознать, и которые развиваются постепенно. И длительное время они могут быть незаметны, - говорит доцент кафедры юридической психологии и права факультета Юридической психологии МГППУ Варвара Делибалт. - Важно обращать внимание не только на тех детей, которые ярко проявляют поведенческие трудности, но и оказывать помощь тем, кто испытывает проблемы в отношениях со сверстниками, подвергается травле, бойкотированию. Это те проблемы, которые не должны замалчиваться в школах и колледжах.

Кто может первым их заметить? Эксперты сходятся во мнении: это родители, учителя. То есть те взрослые, кто находится в самом близком и постоянном контакте с подростком. Только очень внимательное, неравнодушное и деликатное отношение позволит вовремя оказать поддержку, направить к психологу или психотерапевту, а в некоторых случаях - к психиатру.

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Что можно сделать, чтобы предотвратить подобные случаи?

"Во-первых, необходимо развитие психологической службы, системы помощи, расширение штата квалифицированных специалистов в образовательных организациях, - говорит Наталья Богданович. - Во-вторых, повышение психологической грамотности родителей. В-третьих, должны быть высокие стандарты подготовки психологов, социальных педагогов, качественная система повышения квалификации, в том числе - и для учителей".

Девиантное поведение бывает разное: рискованное, суицидальное, зависимое, агрессивное и другие. Каждое - имеет свои признаки. И тут мощным подспорьем учителю станет Навигатор профилактики отклоняющегося поведения, разработанный МГППУ по запросу Министерства образования и науки (сегодня - Министерства просвещения). Он создан специально для педагогов. Из него можно узнать не только то, какие виды девиантного поведения существуют, но и конкретные признаки, и самое главное - что делать в том или ином случае, как помочь ребенку и семье. Составлен простой и понятный список конкретных шагов для учителя.

Акцент - на ранней профилактике, адресной помощи и работе команды специалистов (педагогов, психологов, социальных педагогов, специалистов других ведомств). Кстати, МГППУ и еще 22 гражданских ВУЗа страны (помимо ведомственных) сегодня готовят специалистов по направлению "Педагогика и психология девиантного поведения". Есть также магистерская программа "Юридическая психология и детство: экспертиза, сопровождение, профилактика".

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