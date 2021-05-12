Что не пропустить на "Ночи музеев" в Москве

"Ночь музеев" возвращается: в прошлом году всероссийская акция из-за пандемии была полностью перенесена в онлайн, в этом - выставочные залы вновь ждут гостей "живьем". Правда, с поправкой на реальность: свободные очереди отменяются, а планировать визит просят заранее, бронируя время посещения на сайте. О самых интересных событиях, которые ждут гостей 15 мая, рассказали руководители столичных музеев.

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова поделилась, что в этом году перед музейным сообществом встала настоящая дилемма:

- С одной стороны мы очень хотели провести "Ночь музеев" как раньше, с другой - финансовое положение нам таких возможностей не представляло. Тем не менее, мы все-таки решили, что игра стоит свеч, что программа может стать праздником для всех.

Главной площадкой акции Третьяковка выбрала Крымский вал, где сейчас проходит масштабная международная выставка "Мечты о Свободе. Романтизм в России и Германии". Романтизм галерея и выбрала основной темой нынешней акции. Программу дополнит балет "Отражение" о взаимоотношениях между людьми, а еще концерт популярного хип-хоп исполнителя - по словам Зельфиры Трегуловой, кто именно это будет, гости узнают уже в момент выхода музыканта на сцену, но обещают "одного из самых интересных и глубоких рэп-исполнителей". Также пройдут спецэкскурсии по выставке "Фантастик Пластик" и показ фильма "Берегись автомобиля" - "об одном из последних романтиков Юрии Деточкине". Вход на все мероприятия бесплатный, кроме прохода на выставки "Мечты о Свободе" и "Роберт Фальк".

Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин отметил, что перед музеями стоит задача не только по привлечению людей, но и по обеспечению их безопасности. Поэтому некоторые площадки участвовать в акции либо не будут (Палаты бояр Романовых, Музей 1812 года), либо - на особых условиях (Покровский собор - с платным входом).

- Главное действо пройдет в главном здании ГИМа. Нынешняя "Ночь Музеев" будет посвящена новым технологиям в музейном деле. Проект "Увидеть невидимое" предложит посетителям познакомиться с реставрацией экспонатов, а особое внимание уделят изучению рукописных памятников. Прочитать рукописи, которые давно исчезли с листов, можно сегодня только с помощью современных технологий, - рассказал Алексей Левыкин.

Кроме того, в программе викторина "Эпоха открытий" и проект "Музей исчезнувших картин" - 17 утраченных, но восстановленных с помощью виртуальной реальности шедевров живописи. Посещение планируется по сеансам: 30 человек каждые 10 минут, а билет можно приобрести по символической цене в 1 рубль.

Музей Москвы предлагает, пожалуй, самую антиковидную программу: почти все события продут на свежем воздухе. Специально к "Ночи музеев" подготовлена новая экскурсия по центру города о московском модерне, которую проведет Максим Виторган, а во дворе музея на Зубовском бульваре гостей ждут на "Дни авангарда" - с музыкальной, театральной и кинопрограммой. Стартует она 14 мая и продолжится на следующий день.

- Ключевое событие у нас запланировано в Центре Гиляровского - концерт, подготовленный вместе театром "Практика" и Мастерской Дмитрия Брусникина. Это уникальная программа, где будут совмещены старинные фольклорные песни, собранные по всей России, и пьесы современных композиторов, - рассказала директор Музея Москвы Анна Трапкова.

Более подробно познакомиться с программой можно на сайте акции.