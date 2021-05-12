Доктор Румянцев призывает увеличить зарплату среднему и младшему медперсоналу в РФ

Увеличение бюджета на здравоохранение в РФ вдвое позволит в том числе поднять заработную плату младшему и среднему персоналу, что существенно скажется на качестве медуслуг. Об этом говорил главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д.Рогачева Александр Румянцев, поздравляя медиков с Днем медицинской сестры:

"Поздравляю главных помощников врачей - медицинских сестер, которые сегодня отмечают профессиональный праздник. К сожалению, их заработная плата остается невысокой, что совершенно непростительно из-за высокой социальной, медицинской, человеческой значимости их труда. Убежден, что оклады среднего и младшего персонала необходимо увеличить. Чтобы меня не называли мечтателем, напомню свой рецепт, который точно сработает - увеличить расходы на здравоохранение в России в два раза. Этой суммы хватит, чтобы обеспечить достойный доход медикам".

Высоко оценивая работу младшего и среднего медперсонала - медицинских сестер, академик признался: "Я и сам с этого начинал. Сегодня многие недооценивают роль медсестер, но их труд имеет огромное значение: именно они работают с пациентами и воплощают в жизнь всю методику лечения, предписанную врачом. Любому доктору известно, что медицинская сестра - это в буквальном смысле правая рука и главный помощник; она обладает профессиональной, психологической и физической подготовкой. И, конечно, люди этой профессии должны получать более высокую зарплату. Этого мы надеемся достичь за счет увеличения финансирования здравоохранения".

По его мнению, от четких и слаженных действий медсестер во многом зависит выздоровление пациента - и пандемия коронавирусной инфекции еще раз наглядно это продемонстрировала.

Напомним, Всемирный день медицинской сестры отмечается 12 мая. Международный статус этого дня был учрежден по решению коллегии Красного Креста в 1971 году. Тогда сестры милосердия 141-го государства объединились в "Международный совет медсестер". В январе 1974 года была выбрана и дата - 12 мая; это день рождения профессиональной медсестры, англичанки Флоренс Найтингейл. Свою деятельность она начала во время Крымской войны.